Захистити дерева в саду від попелиці та мурах допоможе… соняшникова олія: дізнайтесь як

Городники використовують чимало «народних засобів», аби боротися зі шкідниками на дачних ділянках. Зокрема, для боротьби з попелицею на ягідних кущах використовують зольний розчин.

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А видання Zemliak.com стверджує, що запобігти навалі мурах на молодому листі плодових дерев допоможе звичайна олія. Для цього нижню частину стовбура дерева обмотують натуральною тканиною, просякнутою олією.

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Так, аромат олії збиває з дороги мурах, які переносять попелиць, і вони гублять свій же слід. Оскільки олія випаровується та змивається поступово дощами, пов'язку варто час від часу оновлювати.

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Також боротися з попелицями може допомогти й оприскування рослин різними розчинами. Це можуть бути, наприклад, мильний чи часниковий спреї, або ж розчин харчової соди. До речі, засіб для оприскування можна робити й з олією, до якою додають воду та рідину для миття посуду або господарське мило.

Фото з Вікіпедії

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