Невиплачена пенсія через смерть пенсіонера: хто і як може її отримати
Українські пенсіонери мають право отримати не отриману раніше пенсію, що може зробити сам пенсіонер. Пенсію може отримати навіть людина, яка не є сама пенсіонером, але є родичем померлого одержувача, який не встиг отримати свої виплати.
Про це повідомляє Судово-юридична газета, за даними якої на це мають право кілька категорій осіб. А строк, протягом якого це можна зробити, обмежується 6 місяцями з дня відкриття спадщини.
Одержувачами пенсії можуть виступити члени сім'ї, які:
- проживали разом із пенсіонером на день його смерті;
- є непрацездатними і перебували на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання):
- чоловік (дружина), батьки з інвалідністю або пенсіонери, діти до 18 років або старші, якщо мають інвалідність, отриману до повноліття;
- діти, які навчаються за денною формою — до 23 років або до закінчення навчання;
- діти-сироти — до 23 років (незалежно від навчання);
- чоловік (дружина), один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.
Протягом 6 місяців від дня відкриття спадщини, особа, яка має право на отримання невиплаченої померлому пенсіонеру пенсії, має звернутися до Пенсійного фонду України з та надати:
- свідоцтво про смерть;
- документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб);
- паспорт;
- для непрацездатних членів сім'ї — документи, що підтверджують утримання, а саме:
довідку від органу місцевого самоврядування,
судове рішення (за потреби).
При цьому на розгляд заяви відводиться до 10 днів, сума — уся невиплачена пенсія включно по місяць смерті. Якщо звернулося кілька людей — гроші розподіляються між ними порівну. Якщо протягом 6 місяців ніхто не звернувся — пенсія входить до складу спадщини.
Тим часом у травні деякі українці зможуть отримати одразу дві пенсії.24
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