Це може серйозно вплинути на її стосунки з принцом Гаррі: Меган Маркл прийняла несподіване рішення

Меган Маркл, яка в минулому демонструвала дуже тверду позицію щодо конфіденційності своєї родини, зробила несподіваний поворот. Дружина принца Гаррі поділилася фотографіями своїх дітей, Арчі та Лілібет, у соціальних мережах. Ця зміна, яка багатьох здивувала, викликала широкі дебати щодо суперечностей між її принципами та нещодавніми рішеннями. Особливо щодо публічного виставлення її малюків на показ, пише elcierredigital.com.

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Досі Меган та її чоловік, принц Гаррі, неохоче демонстрували своїх дітей у соціальних мережах. Особливо після того, як вони кілька разів говорили про небезпеку показу неповнолітніх в Інтернеті. Однак нещодавно Меган опублікувала кілька фотографій, на яких є її діти. На спільних знімках Меган Маркл — Лілібет та Арчі, які граються в саду біля будинку родини в Монтесіто, Каліфорнія. На світлинах дітей видно не повністю, але простежуються їхні риси, такі як руде волосся.

Меган Маркл з дочкою у саду (фото Instagram)

Цей жест багатьма сприймається як маркетингова стратегія. Особливо тому, що він збігається із запуском нових проєктів Меган.

Той факт, що саме тоді, коли Меган починає просувати свій бізнес, вона вирішує показати дітей, викликав критику. Хоча це не перший раз, коли Арчі та Лілібет з'являються на публіці, останні фотографії, здається, суперечать наративу про захист їхньої конфіденційності.

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Ця ситуація змусила багатьох замислитися, чи може ця зміна ставлення мати наслідки для стосунків між Меган та Гаррі. За словами британських експертів, принц може почуватися некомфортно через публічну демонстрацію своїх дітей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі та Меган Маркл будуть позбавлені важливої частини їхнього життя.

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