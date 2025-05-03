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Вони думають, що їм це зійде з рук: Гаррі та Меган знову потрапили у скандал

17:25 3 травня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

З моменту прибуття до Каліфорнії Меган Маркл і принц Гаррі намагаються побудувати вільніше життя подалі від королівського протоколу. Попри це, їхній зв'язок з короною не зник повністю. Кожен їхній крок перебуває під пильною увагою як ЗМІ, так і громадськості.

Принц Вільям, у якого стосунки з братом залишаються досить напруженними, як і решта Віндзорів, також пильно стежать за будь-яким жестом Сассексів, пише видання EDAtv.

Під час нещодавнього подкасту бізнесвумен Джеймі Керн Ліма розповіла, що отримала подарунок, що складався з домашнього варення та рукописної листівки. Підпис був таким: «З привітом від Її Королівської Високості герцогині Сассекської».

Цієї фрази було достатньо, щоб викликати збурення серед королівських експертів та деяких британських ЗМІ, оскільки Гаррі та Меган не повинні публічно використовувати титул «Її Королівська Високість».

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Після того, як інцидент став відомим, речник Гаррі та Меган запевнив, що вони не використовують королівські титули на офіційних заходах. Однак фраза на картці ставить це твердження під сумнів.

Королівська експертка Інгрід Сьюард була прямолінійною: «Якби бабуся Гаррі була жива, вона б почувалася глибоко ображеною». Експертка згадала, що покійна королева Єлизавета II звертала увагу на кожну деталь протоколу. «Можливо, вони думають, що їм це зійде з рук», — додала Сьюард.

Раніше стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл втратили понад три мільйона доларів.

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Фото: Getty Images

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