Невтішні новини: принц Гаррі та Меган Маркл будуть позбавлені важливої частини їхнього життя

З моменту рішення про відставку Гаррі та Меган Маркл стали об'єктами уваги преси по всьому світу. Їхнє нове життя далеко від монархії було сповнене проєктів, інтерв'ю та деяких суперечок. Тим часом у Лондоні королівська родина з обережністю стежить за кожним кроком Сассексів, пише edatv.news.

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Вільяму довелося змиритися з тим, як його батько вирішує ситуацію, але обставини змінилися. Все вказує на те, що певні рішення, які були відкладені, наближаються до реалізації. Титули були одним із найчутливіших елементів на цьому новому етапі для Сассексів. Хоча вони офіційно перестали працювати у родині, вони продовжують використовувати свої титули на деяких заходах. Наприклад, для розвитку власного бізнесу, і це викликало «роздратування та дискомфорт».

«Використання їхнього королівського статусу як візитної картки є недоречним, — зазначило джерело, близьке до спадкоємця престолу. — Хоча король Чарльз волів адаптуватися до рішень Гаррі, щоб не збільшувати дистанцію, Вільям має іншу думку. Він вважає, що настав час діяти «заради блага інституції».

Ситуація не буде вирішена миттєво, але в середовищі Кенсінгтонського палацу вже окреслюється нова стратегія. Одним з найбільш обговорюваних заходів є можливе позбавлення опального принца герцогства Сассекс. «Вони зрадили все, що представляє родина», — стверджують джерела.

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Привілеї, пов'язані з їхнім статусом герцогів, можуть закінчитися зі зміною монарха. Спадкоємець буде рішуче налаштований не повторювати минулих помилок і чітко дасть зрозуміти, що не буде жодних винятків. Підтримка королеви Єлизавети II була важливою для Гаррі та Меган, щоб налагодити своє нове життя без відкритих конфліктів. Але з її відсутністю майбутні рішення будуть іншими. Підхід майбутнього короля вказує на чіткішу та твердішу лінію.

З Вільямом формується нова форма лідерства та те, як він вирішуватиме питання, що стосуються Корони. У такому порядку пріоритетів титули, успадковані тими, хто більше не є активними членами, можуть зникнути разом з пільгами, що від них походять.

Раніше повідомлялося, що Кейт та Вільям підтримали бізнес колишньої дівчини Гаррі, Челсі Дейві. Це розлютило Сассексів.

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