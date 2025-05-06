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Під Волновахою окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ

19:59 6 травня 2025
На Донеччині росіяни розстріляли полонених українців

Російські військові знов стратили групу українських полонених. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За оперативними даними, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники зс рф розстріляли їх з автоматичної зброї. Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити насамперед, коли рідна людина потрапила у полон.

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