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Україна

Мета путіна проти цілей Трампа: для чого диктатору нове «перемир'я»

11:23 1 травня 2025
ЗСУ, бій

Кремлівський диктатор використовує односторонні угоди про припинення вогню для досягнення інформаційних та військових переваг в Україні. Це суперечить меті президента Трампа використовувати загальне припинення вогню як трамплін до довгострокової та сталої мирної угоди в Україні.

«путін, схоже, оголошує припинення вогню під час великих релігійних та військових свят, щоб змусити Україну прийняти припинення вогню або ризикувати виглядати недоговороспроможною перед Заходом», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Одностороннє оголошення припинення вогню, додають аналітики, дозволяє путіну відвернути увагу від своєї відмови від 30-денної пропозиції США та України про загальне припинення вогню від березня 2025 року. Й разом з тим підтримувати ілюзію, що він зацікавлений у мирних переговорах, зберігаючи при цьому повний контроль над умовами та термінами будь-яких угод про припинення вогню.

Російські війська скористалися великоднім припиненням вогню, щоб обстрілювати та проводити розвідку українських позицій на передовій, готуючись до майбутніх російських атак. Російські війська, ймовірно, використовуватимуть припинення вогню на день перемоги для аналогічних підготовчих зусиль.

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«путін, ймовірно, розглядає припинення вогню на день перемоги як шанс для російських військ відпочити перед майбутньою активністю на передовій в Україні та як спосіб гарантувати, що Україна не завдасть жодних значних ударів далекого радіусу дії по росії під час святкування дня перемоги. Глава кремля не розглядає припинення вогню на 9 травня як серйозний крок до встановлення тривалого миру в Україні», — йдеться у звіті ISW.

Раніше у Німеччині прокоментували стосунки між путіним та Трампом.

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