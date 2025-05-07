Козир є: експерт назвав секретну зброю України, яка може змінити хід війни

кремль намагається максимізувати свої здобутки напередодні будь-якого можливого врегулювання. Україна стикається з послабленням ентузіазму з боку Вашингтона, де адміністрація Трампа зайняла скептичну позицію щодо подальшої боротьби Києва. Це поставило український уряд перед перспективою того, що, попри постійні обіцянки Європи про підтримку, він буде змушений протистояти російській агресії з меншою підтримкою з боку Сполучених Штатів. Так вважає старший віцепрезидент Американської ради із зовнішньої політики у Вашингтоні Ілан Берман.

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«Але в цьому похмурому розрахунку Київ має козир. За останні три роки війни хоробрі захисники України досягли значних військових успіхів, оскільки необхідність на полі бою стала матір'ю винаходів. У цьому процесі Україні вдалося самотужки змінити форму сучасної війни, — каже Берман. — Найяскравіше це можна побачити в контексті безпілотників. З лютого 2023 року відбулася справжня революція у війні з використанням безпілотників, оскільки безпілотні платформи стали універсальнішими, доступнішими й функціональнішими. Україна проклала перший крок у цьому напрямку, створивши потужний вітчизняний потенціал виробництва безпілотників, створивши передові підрозділи безпілотників і побудувавши майстерні з виробництва безпілотників на лінії фронту, де вони можуть швидко поповнювати запаси передових підрозділів».

Ці можливості, додав Берман, зараз розширюються з вражаючою швидкістю. Адже державна й приватна промисловість виробляють близько 200 000 дронів на місяць, а цього року їх буде вироблено 2,5 мільйона або й більше.

«Цей сплеск своєю чергою дозволив Україні компенсувати принаймні деякі переваги росії у звичайних вогневих засобах, — розповідає Берман. — Ці досягнення також мають ефект „просочування“, створюючи значні інновації в таких галузях, як військова медицина. Наприклад, українські війська дедалі частіше використовують безпілотні системи для транспортування поранених з передової або для надання їм медичної допомоги, таким чином зменшуючи ризики для медичного персоналу і дозволяючи швидше надавати життєво необхідну допомогу пораненим в бою».

Цієї весни Міністерство оборони України виділило третину свого річного бюджету на розробку високотехнологічного озброєння. Це нове вливання коштів дасть поштовх черговому циклу військових інновацій українців.

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«Аби витримати військову агресію росії, Київ вже трансформує сучасне поле бою. Або, як висловився Інститут острова Снейк, „Україна переформатовує цикл оборонних інновацій. Ті, хто діє разом з нами, допоможуть побудувати майбутнє стримування, безпеки й стратегічної переваги“. Для Вашингтона, який дедалі більше зосереджується на ефективності й розподілі тягаря, це послання варте того, щоб до нього прислухатися», — зауважив Берман.

Раніше військовий експерт, полковник Маркус Райзнер зазначив, що Україна робить все можливе, щоб зірвати святкування 9 травня у рф.

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