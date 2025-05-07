Днями Україна презентувала відео, на якому показано збиття російського винищувача з морського безпілотника. Та й на суші дрони набувають все більшого значення. Особливо зараз, перед 9 травня, в інтерв'ю n-tv сказав військовий експерт, полковник Маркус Райзнер. путін хоче представити свою армію як переважаючу силу. Українці хочуть запобігти саме цьому.

ВІДЕО ДНЯ

Те, що два російські винищувачі були збиті, було головною подією останніх кількох днів. Особливо з огляду на той факт, що Україна фактично не має власних потужних військово-морських сил. Тим не менш, їй неодноразово вдавалося досягти успіху в цій сфері — особливо з безпілотними надводними системами. Дронам вдалося проникнути у військово-морські гавані, але це ще не все: вони також потопили чимало кораблів, зрештою, відтіснивши російський Чорноморський флот у район на схід від Криму. У період з лютого 2022 року по червень 2024 року загалом 26 російських кораблів були явно пошкоджені або потоплені.

«Спочатку росіяни намагалися розпізнавати безпілотники на ранній стадії за допомогою військово-морських вертольотів, а потім знищувати їх. Також використовували винищувачі. Потім українська сторона почала оснащувати свої безпілотні системи зенітним озброєнням. Це прикметно. У минулому вже двічі вдавалося знищити бойовий вертоліт противника за допомогою систем ППО. Новою родзинкою став знищений в суботу Су-30СМ. Українці говорять навіть про два збитих літаки, але російська армія підтвердила лише один. Це вражає», — каже аналітик.

На думку полковника, Україна робить все можливе, щоб зірвати святкування 9 травня у рф і, перш за все, не дати російській стороні моменту тріумфу. Такі повідомлення, як збитий винищувач, є частиною цього, так само як і відновлення українського наступу на російську територію в Курській області. Проте, каже він, прямого впливу на перебіг бойових дій на фронті в Україні успіхи на морі не мають.

РЕКЛАМА

«Давайте подивимося, як росіяни використовують крилаті ракети проти об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Ця дуже потужна зброя застосовується не лише з літаків з безпечного російського повітряного простору, але й з кораблів, що наближаються до українського узбережжя. Однак, якщо російські військово-морські сили будуть витіснені з Чорного моря, це не дозволить росіянам атакувати звідти крилатими ракетами. Зараз росіяни повністю переорієнтувалися на розгортання своїх кораблів в Азовському морі, а не в Чорному. Керченська протока дуже добре охороняється з російського боку, тому українці навряд чи зможуть проникнути туди за допомогою безпілотних надводних дронів. Проблема полягає в тому, що електромагнітний спектр не існує під водою в такому ж вигляді, як над водою. Це означає, що керувати дронами під водою за допомогою супутникового зв'язку або радіокерування надзвичайно складно. Насправді майже неможливо. Доведеться робити це за допомогою дротового керування», — резюмує Маркус Райзнер.

Раніше повідомлялося, що Трамп прокоментував амбіції кремлівського диктатора так — «путіну потрібна вся Україна».

РЕКЛАМА

213

Читайте нас у Facebook