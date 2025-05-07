Білим дім не знав про зупинку допомоги Україні: ЗМІ назвали винних у блокуванні військових поставок Києву

На початку президентства Дональда Трампа американські військові несподівано скасували одинадцять рейсів, що доставляли артилерійські снаряди та іншу зброю для України. Як пише Reuters, цей крок викликав запитання як серед українських, так і серед європейських чиновників, адже про жодне офіційне припинення допомоги не йшлося.

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Раптове розпорядження та незрозумілі мотиви

Рішення про зупинку відправки військових вантажів надійшло з офісу тодішнього міністра оборони США Піта Хегсета. Це сталося після зустрічі 30 січня в Овальному кабінеті, де Трамп обговорював політику щодо України. Джерела повідомляють, що тема припинення допомоги Україні порушувалася, але президент не надавав жодних прямих розпоряджень.

Тим не менш, TRANSCOM—командування військових перевезень США—відзначило в документах, що отримало усний наказ від «SECDEF» (міністра оборони) про припинення польотів із вантажами зброї. Уже 2 лютого українські та європейські чиновники почали запитувати про причини затримки.

Фінансові втрати та внутрішні суперечки

Скасування рейсів коштувало TRANSCOM 2,2 мільйона доларів, хоча офіційно у відповідь на запит військові заявили, що загальні витрати становили 1,6 мільйона—один із скасованих рейсів не вимагав жодних витрат.

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Як зазначає Reuters, у самому Пентагоні ситуація призвела до кадрових змін. 15 квітня кілька головних радників Хегсета були звільнені через звинувачення у несанкціонованому розголошенні секретної інформації. Міністр оборони продовжує стикатися з перевіркою, включаючи розслідування з боку Конгресу.

Непрозора комунікація в адміністрації

Білий дім повідомив, що наказ про скасування рейсів був частиною директиви Трампа, проте багато високопосадовців національної безпеки, які зазвичай беруть участь у таких рішеннях, не знали про цей крок. Важливе питання полягає в тому, чи мав сам Хегсет повноваження на такий радикальний захід.

Джерела повідомляють, що невелика група співробітників у Пентагоні, які давно виступали проти військової підтримки України, могли порадити Хегсету діяти саме так. Однак інші чиновники заперечують факт припинення допомоги, називаючи це логістичною паузою.

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Подальші дії та повернення поставок

Попри затримку, 5 лютого рейси зі зброєю поновилися. В адміністрації пояснили тимчасову паузу «внутрішньою політикою», не вдаючись у подробиці. Остаточне заморожування військової допомоги офіційно набуло чинності 4 березня після оголошення Білого дому.

За деякими джерелами, радник з національної безпеки Майкл Волц втрутився у ситуацію, щоб скасувати обмеження. Пізніше його змусили піти у відставку, і наразі його кандидатура розглядається на посаду посла США в ООН.

Що далі?

Хоча поставки зброї, схвалені ще за адміністрації Байдена, відновилися, події навколо лютневої паузи залишають відкритим питання: чи зміниться підхід США до підтримки України в довгостроковій перспективі? Чи стане цей епізод передвісником більш значних змін у політиці Вашингтона?

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку аналітиків про те, чи виживе Україна без військової допомоги США.

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