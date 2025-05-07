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Книга рецептів

Передається з покоління в покоління: рецепт традиційного сільського капусняка «по-полтавськи»

17:52 7 травня 2025
Подача готової страви. Фото — скріншот відео

Українці — нація експериментаторів, які завжди готові «тестувати» поради передових кулінарів та кухарів типу Олександра Городника чи Alina FooDee.

В той же час ми дуже поважаємо традиційні страви, які нам передали наші предки, і одна з них — капусняк. Тим більше, що цей рецепт, як стверджує автор YouTube-каналу, «передається з покоління в покоління і наповнений домашнім теплом і затишком».

Для приготування цієї автентичної страви візьміть м'ясо, томатну пасту, картоплю, моркву, цибулю і власне капусту (свіжу).

Отже наріжте м’ясо, покладіть його в каструлю і поставте варити насичений бульйон.

Дрібно поріжте цибулю, а моркву — натріть на тертці. Капусту краще також нашаткувати досить дрібно. Також можна використати тертку й для картоплі.

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Пшоно залийте окропом і відставте на 7−10 хвилин, після чого добре промийте і всипте в киплячий бульйон.

Капусту також покладіть в бульйон і починайте готувати засмажку.

Для цього розігрійте сковорідку, додайте олії, висипте цибульку та моркву і смажте разом протягом 5 хвилин, після чого додайте 2−3 столові ложки томатної пасти.

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Поки засмажка готується, вкидайте до каструлі натерту картоплю.

Коли засмажка буде готова, покладіть і її в бульйон з овочами і варіть протягом 15−20 хвилин.

Наостанок додайте спеції, сіль та шматок вершкового масла.

«Смак просто бомбезний», — ділиться своїми враженнями блогер.

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Також вам має неодмінно сподобатися прикарпатський капусняк з квашеною капустою, що його приготували автори каналу «Наші Бесаги».

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