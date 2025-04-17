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Зробіть так, і не пожалкуєте: красуня Alina FooDee заговорила українською і запропонувала 3 рецепти глазурі для пасочок

19:05 17 квітня 2025
Автор відео готує. Фото — скріншот

Господиням, які вже визначилися з вибором варіанта своєї великодньої випічки, дуже важливо, як вона виглядатиме.

Тому варто заздалегідь вибрати і глазур, яка може навіть приховати деякі дефекти паски.

Тим більше, що давня порадниця українок Аліна провела на своєму каналі справжній майстер-клас з приготування глазурі на сухому молоці, класичної глазурі білкової та глазурі на желатині.

«Кожна глазур виходить смачною та красивою», — запевняє фудблогер.

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Що знадобиться:
глазур на сухому молоці

  • сухе молоко — 90−120 г;
  • цукрова пудра — 1−2 год. (за смаком);
  • вода тепла — 50 мл.

білкова глазур:

  • яєчний білок — 2 шт.;
  • цукрова пудра або дрібнозернистий цукор — 100 г;
  • лимонний сік — 1 год.
  • сіль — 1 щіпка.

глазур на желатині (на 3−4 паски діаметром 9 см)

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  • цукор — 100 г + 2 ст. води;
  • желатин — 5 г (1 ч.л.) + 1 ст.л. води;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 щіпка.

Приготування

Глазура № 1. Для неї можна взяти також суху дитячу суміш. Додайте молоко порціями у теплу воду і ретельно розмішайте із цукровою пудрою. Така глазур швидко застигає і до неї нічого не липне, тому оздоблюйте пасочки відразу.

Глазура № 2. Простий варіант, знайомий кожному. Втім, і його можна вдосконалити, якщо пальником надати глазурі карамельного кольору.

Глазура № 3. Цю глазур доведеться варити з цукру і води, після чого ретельно перемішати і додати замочений швидкорозчинний желатин. Охолоджену суміш збийте міксером.

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Також ви зможете легко приготувати справжню сирну паску, якщо скористаєтеся рецептом скромного кулінара-красеня.

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