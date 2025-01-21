Український капусняк з квашеної капусти: приготуйте хоча б одного разу, і будете робити це постійно (відео)

Капусняк запав у душу багатьом любителям української кухні. Це поживна страва. Він найбільше смакує у холодну пору року.

Зазвичай у капусняк додають пшоно, перловку або рис. Але капусняк, який запропонували на каналі «Наші бесаги», готується без пшона. Проте у нього додається особливий інгредієнт — розтерте сало з часником і зеленню.

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Автори каналу пишуть, що знайшли рецепт капусняку у книзі про українську народну кухню, подивилися, як варити капусняк з ребрами (свинина) і візуалізували весь процес приготування цієї страви з квашеної капусти у відео-рецепт.

«Такий поживний, в міру кисленький від квашеної капусти, збалансований смак, підбитий пасерованим борошном. Це все змішується в одній каструлі і зачаровує під час трапези. Дивися у книжку ніби звичайний рецепт капусняку, але приготуєш і просто дивуєшся, як це може все заграти барвами, ароматами та смаками», — зазначають кулінари.

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Інгредієнти:

М'ясо свинина (ребра+стегно чи по наявності) — до 1кг

Квашена капуста — 600−700 грамів. (можна до 1 кг)

Цибуля — 1 шт. (100−150 грамів)

Картопля — 3−4 середніх (500 грамів)

Морква — 1 шт. (100−130 грамів).

Коріння петрушки — 50−100 гр.

Вершкове масло -50−70 грамів.

Борошно пшеничне — 2 ст. л. (до 50 грамів.)

Сало -100 гр.

Часник — 1 головка (50 гр.)

Петрушка

Сіль за смаком (враховувати солоність капусти)

Перець за смаком

Перець горошком і лавровий лист (2 шт.) за бажанням.

Сметана для подачі 1 ст.л. на порцію (50 грамів на порцію)

Цибуля зелена для подачі по бажанню.

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Приготування:

Поставити варити м'ясо. Квашену капусту варто трохи промити й тушкувати до готовності на маленькому вогні.

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Обсмажити цибулю, моркву й петрушку.

Для засмажки пасерувати борошно на сухій сковорідці.

Додати до засмажки підсмажене борошно. Додати трохи бульйону.

У бульйон додати картоплю. Квашену капусту додавати тоді, коли картопля вже зварилася наполовину.

Додати до каструлі засмажку.

Перетерти сало з часником. Додати зелень.

Додати потовчене сало до капусняку.

Подавати капусняк зі сметаною.

Ми також розповідали, як приготувати капусняк з підпалками та полтавський капусняк на копчених домашніх кістках.

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