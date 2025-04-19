Сирна паска без опари від Олександра Городника: ніжна, повітряна і волога — просто ідеальна для святкового столу

Відомий шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав, як правильно солити червону рибу, вирішив поділитися з шанувальниками рецептом паски, яка «готується простіше, ніж класична», але яка «захоплює з першого шматочка».

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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

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За словами Олександра, його рецепт потішить тих, хто не планує «заморочуватися» з тістом на опарі, адже її готувати не доведеться.

Інгредієнти (тісто):

борошно (з вмістом білку 12−13 г) — 400 г;

молоко — 35 г;

яйця — 100 г (2 шт);

цукор — 70 г;

мед — 20 г;

сіль — 1 г;

дріжджі — 14 г свіжих або 5 г сухих;

жовтки — 90 г;

масло 82,5% — 120 г;

сир кисломолочний (10%) — 120 г;

родзинки — 150 г;

цедра 1 лимона/лайма/апельсина;

ванільний цукор — 10 г.

Приготування тіста:

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У чашу міксера або глибоку миску помістіть борошно, молоко, яйця, цукор, мед, сіль та дріжджі. Місіть 3 протягом хвилин до обʼєднання.

Додайте жовтки та вимісіть ще 2−3 хвилини.

Додайте кисломолочний сир, вимішайте до об’єднання.

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Додайте м’яке вершкове масло і місіть ще 10−12 хв до гладкості.

В кінці додайте родзинки, які попередньо залийте окропом на 15 хвилин і просушіть, цедру та ванільний цукор.

Залиште тісто на 2 години у теплому місці у змащеній олією ємності.

Сформуйте паски, викладіть у форми. Дайте постояти ще 1−2 години (не більше 2,5 годин) при +25−28 градусах.

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Змастіть майбутні пасочки олією, посипавши їх мигдалевими пластівцями та цукровою пудрою.

Випікайте при 170 °C 30−40 хв (режим з обдувом) або до температури всередині пасочок 95 С.

Пасочки можна проткнути шпажкою і перевернути догоридриґом, як італійське панеттоне, одразу після випікання.

Звичайно, таку паску не можна назвати традиційною сирною, однак її смак точно вас потішить.

Також радимо приготувати на свято свинячу грудину, керуючись порадами молодого кулінара з Карпат, а ще — протестувати рецепт паски, що його згенерував штучний інтелект.

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