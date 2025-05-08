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- 13:32 «Спиртовий» бензин в Україні: як змінилися ціни з появою нового палива на ринку
«Спиртовий» бензин в Україні: як змінилися ціни з появою нового палива на ринку
З 1 травня в Україні став обов'язковим продаж нового виду пального — «спиртового» бензину, в якому 5% об'єму має становити спирт із рослинних компонентів. Хоча одним із можливих наслідків цього експерти називали ймовірне зростання цін на 50−80 копійок на літрі, на ділі ціни навіть впали, щоправда несуттєво.
Про це свідчать дані моніторингу цін на бензин порталу «Мінфін». Як свідчить аналіз цін, із 5 видів пального (3 типи бензину, дизель та автогаз), знизилася вартість 4.
Так, подешевшали:
- бензин А-95 з 54,81 грн за літр до 54,66 грн;
- бензин А-92 з 52,61 грн до 51,99 грн;
- дизельне паливо з 53,54 до 53,41 грн;
- автогаз із 35,32 до 35,24 грн.
Незмінною залишилася ціна бензину марки А-95 «Преміум» — 58,63 грн за літр.
Водночас дешевше пальне не завжди є хорошим, тож експерти радять не заощаджувати на бензині в травні-червні, адже тільки великі мережі АЗС зможуть забезпечити його якість, що для нелегальних АЗС зі спиртовим бензином просто неможливо. З іншого боку, фактором зниження цін на пальне стало падіння світової ціни на нафту, що також б'є по економіці країни-агресора.129
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