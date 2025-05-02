Мита Трампа несподівано все ж таки вдарили по рф: що сталося

Хоча росія виявилася однією з небагатьох країн, проти яких у квітні не були введені «мита Трампа», їх запровадження несподівано завдало сильного удару по російській економіці. Йдеться про падіння світових цін на нафту, які становлять левову частку доходів державного бюджету країни-окупанта.

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Як повідомляє «Економічна правда», через падіння цін на нафту, в рф різко зріс дефіцит бюджету, що змусило уряд країни переглянути фінансові показники. Наразі показники виглядають трохи краще, ніж за часів пандемії коронавірусу.

Зокрема, дефіцит бюджету рф за рік зросте більш ніж утричі — з 1,2 до 3,8 трлн рублів (близько 46 млрд дол. за нинішнім курсом у 82 рубля за долар), або з 0,5 до 1,7% ВВП. Також доходи різко скоротяться — з 40,3 до 38,5 трлн руб. (469,5 млрд дол.), видатки зростуть — з 41,5 до 42,3 трлн руб. (515 млрд дол.). В абсолютному значенні більше було тільки в пандемію (4,1 трлн руб.).

Як повідомляє видання, падіння цін на нафту в поєднанні з міцнішим рублем (курс долара знижено з 96,5 до 94,3 руб. за долар у середньому за рік) зменшить нафтогазові доходи бюджету на 2,6 трлн руб. (на 31,7 млрд дол.). Замість 10,9 трлн руб. вони тепер заплановані в розмірі 8,3 трильйона (101,2 млрд дол.).

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Новий розмір нафтогазових доходів нижчий за базові 9,1 трлн руб. (111 млрд дол.). Згідно з бюджетним правилом, у такому разі різниця покривається з Фонду національного добробуту рф (ФНБ). Колишній бюджет закладав доходи на 1,8 трлн руб. (22 млрд дол.) вище за базовий рівень.

Як писали раніше «ФАКТИ», нафтові доходи росії є одним зі слабких місць, куди можуть натиснути США, а вугільна галузь у рф уже перебуває на межі банкрутства.

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