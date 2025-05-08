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Спорт

Фанати «ПСЖ» спалили авто, яке в'їхало у натовп після виходу команди до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

9:59 8 травня 2025
Авто в&#39;їхало в натовп фанів ПСЖ у центрі Парижа

Другий в історії вихід «ПСЖ» до фіналу Ліги чемпіонів був затьмарений інцидентом неподалік Єлисейських полів у Парижі. У натовп уболівальників чемпіона Франції, які святкували перемогу над «Арсеналом», в'їхав автомобіль, повідомляє Le Parisien.

У мережі з'явилися кадри страшного інциденту. На відео видно, як водія, що проїжджає по вулиці, оточили фанати і спробували розбити йому вікна в машині. Чоловік натиснув на газ і протаранив кілька людей. Розлючений натовп викинув його з машини, а сам автомобіль спалив.

Як повідомляє видання, троє постраждалих внаслідок наїзду перебувають у тяжкому стані (один — у критичному). Доля водія залишається невідомою.

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Нагадаємо, що «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів зіграє 31 травня у Мюнхені з італійським «Інтером».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові гравці «Партизана» відзначилися у жорстокій бійці в центрі Белграда.

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