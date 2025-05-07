Мріяв стати батьком: на Запоріжжі поліг захисник з Вінниччини

Додому на щиті повернувся воїн Євгеній Бойко. З вересня 2024 року він вважався безвісти зниклим. У березні йому мало виповнитись 30 років, але, на жаль, захисник загинув, повідомляє міська рада:

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«Євген здобув професію маляра-штукатура у Гніванському професійному ліцеї. Ще зовсім юним, щойно виповнилося 18 років, він зробив свідомий вибір — стати на захист Батьківщини. Спершу — служба у військовій частині, згодом — АТО. З початком повномасштабного вторгнення Євген без вагань знову став у стрій».

Відважний воїн воював на Запорізькому напрямку в складі механізованого батальйону. Був хоробрим, рішучим, незламним.

«Побратими кажуть: з ним було спокійно навіть у найгарячішому пеклі бою — він завжди був поруч, завжди підтримував, ніколи не залишав своїх», — пише міськрада.

Євген мріяв про прості речі — перемогу, власну справу, затишний дім, де буде чути дитячий сміх… Мріяв стати батьком. Втім, виконуючи бойове завдання біля Новоданилівки на Запоріжжі, загинув.

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У нього залишилися батько, мати, дружина, падчерки, дідусь і бабуся…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Запорізькому напрямку загинув капітан з Рівненщини Павло Семенюк.

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