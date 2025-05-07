Мріяв стати батьком: на Запоріжжі поліг захисник з Вінниччини
Додому на щиті повернувся воїн Євгеній Бойко. З вересня 2024 року він вважався безвісти зниклим. У березні йому мало виповнитись 30 років, але, на жаль, захисник загинув, повідомляє міська рада:
«Євген здобув професію маляра-штукатура у Гніванському професійному ліцеї. Ще зовсім юним, щойно виповнилося 18 років, він зробив свідомий вибір — стати на захист Батьківщини. Спершу — служба у військовій частині, згодом — АТО. З початком повномасштабного вторгнення Євген без вагань знову став у стрій».
Відважний воїн воював на Запорізькому напрямку в складі механізованого батальйону. Був хоробрим, рішучим, незламним.
«Побратими кажуть: з ним було спокійно навіть у найгарячішому пеклі бою — він завжди був поруч, завжди підтримував, ніколи не залишав своїх», — пише міськрада.
Євген мріяв про прості речі — перемогу, власну справу, затишний дім, де буде чути дитячий сміх… Мріяв стати батьком. Втім, виконуючи бойове завдання біля Новоданилівки на Запоріжжі, загинув.
У нього залишилися батько, мати, дружина, падчерки, дідусь і бабуся…
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Запорізькому напрямку загинув капітан з Рівненщини Павло Семенюк.
54
Читайте також: Осиротіли дві донечки: на Вінниччині попрощались із захисником, який не пережив важких поранень
Читайте нас у Facebook