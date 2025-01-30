Експерт Гладких зловив команду Порошенка на спробах виправдати його сина-втікача: про що йдеться

У команді народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток, пише експерт Валентин Гладких.

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«На майно сина Порошенка було накладено арешт за ігнорування повісток. Саме на сина записані всі заводи-пароходи олігарха. Тож, аби зняти арешт, Порошенку довелося сплатити штраф у розмірі 51 тис. грн. І таким чином визнати, що його рідний син Олексій, дійсно, — втікач-ухилянт», — зазначив Гладких.

На думку експертів, щоб виправдатися, Порошенко випустив адвоката із заявою про те, що його син Олексій начебто уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав на роботу за кордон. Гладких процитував слова адвоката, згідно з якими Порошенко-молодший перед виїздом з України був знятий з усіх видів обліку — військового, податкового, паспортного. Це, на думку експерта, не відповідає дійсності.

«Головна брехня: „Олексій Порошенко знявся з військового обліку, а отже не підлягає мобілізації“. Згідно з постановою КМУ № 563 від 16 травня 2024 року, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК. Іншою постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675 у відповідний п. 101 були внесені зміни, якими надано можливість чоловікам-українцям за кордоном стати на облік в офіційних установах України. Чи зробив це Порошенко-молодший? Ні!» — зазначає Гладких.

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Експерт також наголошує, що команда Порошенка маніпулює визначеннями, адже «зняття» та «виключення» з обліку — це різні речі. Зняття з обліку: військовозобов'язаний залишається у статусі військовозобов'язаного та має стати на облік в іншому ТЦК і СП або іншому уповноваженому органі. Виключення з обліку: особа звільняється від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, і не підлягає мобілізації, — зазначив експерт.

Як відомо, зареєстровано петицію з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з рф під час війни.

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