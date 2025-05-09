Вісім місяців рідні вірили у диво: на сході загинув 31-річний воїн з Рівненщини

Корецька громада попрощалася з героєм Романом Задарієм… Ще минулої осені він прийняв свій останній бій, але весь цей час родина вірила у диво і сподівалась отримати гарні новини. Але, на жаль, воїн повернувся «на щиті», повідомляє міська рада. Бійцю навіки 31.

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«Роман після школи вступив до вищого професійного училища, де здобув фах муляра-штукатура-плиточника. 2010 року він був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Звягель. Під час служби отримав звання молодшого сержанта. Після демобілізації повернувся до мирного життя та працював за фахом».

За словами земляків, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Роман не залишився осторонь — 8 березня того ж року добровільно вирушив на фронт. Захисник служив у лавах батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж».

«Воїн брав участь у запеклих боях за Бахмут, де зазнав важкого поранення. Після тривалої та виснажливої реабілітації Роман повернувся до бойових дій, не зрадивши своєму обов’язку та побратимам».

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Проте 10 жовтня 2024 року, захищаючи рідну землю на сході, Роман Задарій героїчно загинув у бою.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Запоріжжі поліг захисник з Вінниччини, який мріяв стати батьком.

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