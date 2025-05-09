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Сумую: відома актриса поділилася зворушливими спогадами
Нікола Пельтц привернула увагу своїх шанувальників емоційним постом після того, як нещодавно пропустила святкування 50-річчя Девіда Бекхема. 30-річна акторка, яка одружена з Брукліном, сином Девіда та Вікторії Бекхем, згадала про втрату обох своїх бабусь, поділившись зворушливими спогадами про час, проведений з ними, пише The News.
Емоційний пост Ніколи з'явився безпосередньо перед тим, як Вікторія Бекхем поділилася власними «особливими» сімейними спогадами з зіркової вечірки з нагоди дня народження Девіда, опублікувавши фотографії святкування.
Примітно, що Бруклін та його дружина Нікола були відсутні на заході, що ще більше підживило чутки про тривалий сімейний розрив.
У своєму дописі Нікола написала: «У житті у нас є особливі спогади, і це один з моїх найулюбленіших днів у житті. Вони були моїми найкращими друзями, не було жодного дня, щоб я не була з ними. Я просто дуже сумую за вами обома».
Вікторія та Девід на святкуванні позували для радісних знімків зі своїми трьома іншими дітьми, Ромео, Крузом та Харпер.
Раніше повідомлялося, що Вікторія Бекхем відзначила день народження на яхті з сім’єю в образі невістки Ніколи Пельтц.143
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