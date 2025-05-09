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Шоу-бізнес

Сумую: відома актриса поділилася зворушливими спогадами

21:33 9 травня 2025
Нікола Пельтц. Фото Вікіпедії

Нікола Пельтц привернула увагу своїх шанувальників емоційним постом після того, як нещодавно пропустила святкування 50-річчя Девіда Бекхема. 30-річна акторка, яка одружена з Брукліном, сином Девіда та Вікторії Бекхем, згадала про втрату обох своїх бабусь, поділившись зворушливими спогадами про час, проведений з ними, пише The News.

Емоційний пост Ніколи з'явився безпосередньо перед тим, як Вікторія Бекхем поділилася власними «особливими» сімейними спогадами з зіркової вечірки з нагоди дня народження Девіда, опублікувавши фотографії святкування.

Примітно, що Бруклін та його дружина Нікола були відсутні на заході, що ще більше підживило чутки про тривалий сімейний розрив.

У своєму дописі Нікола написала: «У житті у нас є особливі спогади, і це один з моїх найулюбленіших днів у житті. Вони були моїми найкращими друзями, не було жодного дня, щоб я не була з ними. Я просто дуже сумую за вами обома».

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Вікторія та Девід на святкуванні позували для радісних знімків зі своїми трьома іншими дітьми, Ромео, Крузом та Харпер.

Раніше повідомлялося, що Вікторія Бекхем відзначила день народження на яхті з сім’єю в образі невістки Ніколи Пельтц.

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