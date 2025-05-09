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Де і коли безкоштовно дивитися «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Кубка України
У середу, 14 травня, на Центральному стадіоні в Житомирі у фінальному матчі між чинним володарем трофею донецьким «Шахтарем» та лідером УПЛ київським «Динамо» визначиться володар Кубка України з футболу.
У союзні часи та за часів незалежності України «Шахтар» і «Динамо» провели між собою 200 матчів. 80 перемог у киян, 61 успіх у «Шахтаря», а ще 59 разів було зафіксовано нічию.
Що ж до Кубка України, то «біло-сині» та «помаранчево-чорні» перетиналися один з одним у турнірі 16 разів. «Динамо» з урахуванням додаткового часу виграло 5 зустрічей, «Шахтар» — 9, а ще двічі сильнішого визначала серія пенальті (по одному успіху). Що ж до очних протистоянь опонентів у кубкових фіналах, то рахунок рівний — 5:5.
Цього разу букмекери бачать невеликим фаворитом майбутнього протистояння команду Маріно Пушича. Приміром, контора Vbet ставки на перемогу в основний час «Шахтаря», який вибив у півфіналі «Полісся» (1:0 в овертаймі), приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 3,50, на виграш динамівців, які виявилися сильнішими за «Буковину» (4:1), — 2,82.
У прямій трансляції фінал «Шахтар» — «Динамо» безкоштовно дивіться (початок — о 18:30) на YouTube-каналі УПЛ ТБ і всій мережі мовлення, а також на телеканалі MEGOGO Спорт, що доступний на Т2.
Кубок України. Фінал
14 травня (середа)
«Шахтар» — «Динамо» 18:30 YouTube-канал УПЛ ТБ, MEGOGO Спорт
Нагадаємо, що донеччани у минулі роки 14 разів перемагали у турнірі, у киян — 13 перемог.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку чемпіонату України з «Шахтарем» ліквідувало відставання у два м'ячі.
Фото ФК «Шахтар»30
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