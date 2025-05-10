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Росіяни знову трясуть недоробленим «Орєшніком»: посольство США попередило українців про загрозу
У ніч проти 10 травня росіяни, як і напередодні, не застосовували ударні БпЛА та балістичні ракети. Втім, прифронтові області України, незважаючи на оголошене путіним «перемир'я» перебували під ударами росіян — ворог застосовував системи залпового вогню, авіабомби та артилерію.
Так, 8 та 9 травня росія обстріляла Сумщину майже 200 разів — є руйнування, жертви та поранені.
«Троє цивільних загинули. Мої щирі співчуття родинам загиблих. Семеро людей — поранені. Постраждалим — швидкого одужання. росія, атакуючи громади Сумщини, застосувала КАБи, „Смерчі“, міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, НАРи та ракети», — повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За ці два дні в області пошкоджено 39 приватних, один триповерховий і два багатоквартирних будинки, школа, два підприємства, гаражі, автівки, магазин та електромережі.
Тим часом американське посольство в Україні попереджає, що найближчими днями можливий масований удар росіян по Україні. Зокрема, громадян США закликали бути готовими до атаки, мати необхідні запаси ліків, їжі та води та у разі небезпеки перебувати в укриттях.
Річ в тому, що з 06:00 12 травня росія на добу закриває небо над полігоном Капустін Яр.
Варто зазначити, що американські дипломати не вперше попереджають про можливі атаки. Так це було з «Орєшніком», яким росіяни вдарили по Дніпру минулого року. Ресурс «Реальна війна» підрахував, що з 2022 року було п'ять подібних застрежень. І протягом двох днів після публікацій росіяни завдавали ударів:
- 23 серпня 2022 попередили, а росія атакувала 24 серпня. Тоді було здійснено удар по залізничній станції на Дніпропетровщині, 25 людей загинуло;
- 23 серпня 2023 попередили, а 24 серпня була масована атака рф, внаслідок якої 11 людей загинули;
- 24 серпня 2024 попередили, а росія атакувала 26 серпня. Був масований удар, у тому числі по Києву;
- 19 листопада 2024 попередили, а росія атакувала 21 листопада. По Дніпру вдарили «Орєшніком», сильний удар по Києву;
- 8 грудня 2024 попередили, а 13 грудня був масований ракетний та дроновий удар рф по енергетичній інфраструктурі України.
росія, оголошуючи напередодні 9 травня «перемир'я», аби спокійно провести всі заходи до Дня перемоги, наразі не пристала на пропозицію США та Украаїни щодо 30-денного припинення вогню. В країні-агресорці знов висувають умови — прпинення постачання західного озброєння в Україну. А ось про постачання в саму росію іранського та північнокорейського озброєння скромно мовчать…
До речі, ще перед 9 травня російські масмедіа стверджували, путін начебто доручив Міноборони росії визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком» у відповідь на потенційні українські атаки у москві в День перемоги. Заступник голови СБУ в 2014—2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявляв, що такий удар по Україні означатиме фактичне завершення будь-яких можливостей для подальшого перемовного процесу, якого дуже потребує рф. За його словами, у росіян було п'ять ракет, дві з яких вони використали. Ще три не були повністю дороблені через брак деталей. Ягун не виключає, що один «Орєшнік» росіяни могли доробити.
Ілюстративне фото з відкритих джерел196
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