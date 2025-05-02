«Мій чоловік дуже, дуже гарний»: Меган Маркл відверто про життя з Гаррі

Меган Маркл зізналася, що вони з принцом Гаррі відчувають себе так, ніби переживають «медовий місяць», оскільки підтримують одне одного у своїх починаннях, подалі від тиску королівського життя. Меган, яка вийшла заміж за принца у 2018 році, після чого пара розлучилася з королівською родиною у 2020 році, щоб вести більш приватне життя, зазначила, що їхні останні роки разом були більш захопливими, ніж будь-коли, пише eonline.

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«Уявіть собі, спочатку в кожного є „метелики щастя“, — сказала Меган у подкасті Джеймі Керна Ліми. — А потім ми поринули у рутину — одразу після початку стосунків, приблизно через шість місяців. Тож тепер, через сім років, коли у нас є трохи вільного часу, ми можемо просто насолоджуватися одне одним по-новому. І тому я відчуваю, що для нас зараз це більше схоже на медовий місяць».

Меган і Гаррі, у яких є син, 5-річний принц Арчі, та донька, 3-річна принцеса Лілібет, займаються власними захопленнями та підприємницькими починаннями, включаючи шоу Меган на Netflix «З любов'ю, Меган» та бренд способу життя «Як завжди», а також роботу Гаррі з «Іграми нескорених» — платформою для поранених, травмованих або хворих військовослужбовців, яку він заснував у 2014 році.

«Мій чоловік дуже, дуже гарний. Але його серце ще прекрасніше. Цей чоловік так мене любить. І подивіться, що ми побудували. Ми побудували прекрасне життя, у нас двоє здорових і прекрасних дітей», — сказала Маркл.

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Раніше повідомлялося, чому принцу Гаррі доводиться захищати Меган Маркл.

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