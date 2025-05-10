Геть речі-клони: стилістка назвала причини, чому ваш гардероб не працює

Кожному з нас хочеться вранці витрачати менше часу на створення образу, щоб швидко зібратися і весь день відчувати комфорт і зручність. Але буває так, що і речей багато, і коштів ви витрачаєте на них чимало, але результат залишає бажати кращого. Ви незадоволені, самооцінка знижується. Що свідчить про те, що гардероб не працює, пояснює українська стилістка Анжела Швець.

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«Основна причина — речі у вашому гардеробі не відповідають вашому стилю життя. Або ж маєте багато складних речей, які важко комбінувати між собою, — зауважує стилістка. — Недостатня кількість аксесуарів (сумки, окуляри, прикраси) — теж проблема. Усі речі одного силуету (оверсайз, чи приталені) — не дуже добре. Низів набагато більше, ніж верхів (ідеальна формула робочого гардеробу навпаки, один низ, три-чотири верхи). Гардероб не працює, якщо у вас одноманітні речі (речі-клони). З ними гардероб не буде виглядати стильно і цікаво, нам потрібна різноманітність!»

Ще одна проблема, додає стилістка, — невеликий вибір взуття. А як ми знаємо, сучасна пара взуття, навіть самого простого фасону, може створити чудовий образ.

«Забагато трендових речей також не варіант, — вважає Анжела Швець. — Тренд не означає стиль! Супер формула гарного гардероба, який працює на вас — 80% базові речі, 20% тренди. Будуйте власну зону гардеробного комфорту, в якому образі ви відчуваєте себе собою. В чому комфортно саме вам…»

Раніше відомий дизайнер назвав головні тренди літа-2025.

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