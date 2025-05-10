Часник на грядці пішов у ріст: що тепер потрібно зробити

Досвідчені городники, які раніше розповіли, чим підживити часник у травні, розказали про весняний догляд за часником, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

ВІДЕО ДНЯ

Так, як тільки листя часнику з'явиться із землі, посадки удобрюють азотним добривом. Для цього у 10 л. води розчиняють 1 ст. сечовини. Десять літрів розраховані на площу в один квадратний метр.

Коли листя часнику досягнуть висоти 10−15 см., відгрібають землю від цибулини, посипають золою та повертають землю на місце. Цю операцію повторюють з появою стрілок.

Видаляючи стрілки часнику, залиште кілька штук. За ними можна легко визначити оптимальний термін збирання врожаю. Як тільки на головках розтріскається оболонка і бульбочки почнуть виглядати назовні, настав час копати часник.

РЕКЛАМА

Також для оздоровлення посадкового матеріалу рекомендується регулярно омолоджувати сорт, що вирощується, шляхом посіву повітряних бульбочок. У перший рік вирощування їх утворюються однозубки. Їх висаджують восени, і наступного року отримують нормальні багатозубкові цибулини.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно використовувати нашатирний спирт в якості добрива для часнику та цибулі, а також про те, чим підживити рослину на початку літа.

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook