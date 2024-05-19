Лікнеп для городника: чим підживити часник у травні

Досвідчені городники радять підживлювати часник тричі. Третє підживлення — на стадії формування головки — проводять з середини до кінця червня.

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Ця культура любить азотовмісні добрива, пише канал «Моя дача. Сад і город». Найпростіший та найбільш ефективний варіант — сечовина.

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Зазвичай 20 грамів засобу розводять у 10 літрах води. Поливати грунт потрібно з розрахунку 3 літри розчину на 1 квадратний метр грунту.

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Також дачники використовують аміачну селітру. Стандартне дозування розчину для поливу — 30 грамів препарату на 10 літрів води. Засіб досить бюджетний, проте добре себе зарекомендував.

Про те, що настав час збирати часник, свідчить коричневий кольор нижнього листя, а також тісне прилягання зубчиків до шкірки.

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Фото Pixabay

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