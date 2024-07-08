Цибуля та часник відреагують миттєво: як правильно використовувати нашатирний спирт в якості добрива

Огородники застосовують нашатирний спирт та лимонну кислоту для приготування добрива, яке використовують на початкових стадіях розвитку рослин. Втім, нашатир окремо може бути використаний не тільки для розсади.

ВІДЕО ДНЯ

Канал «Идеи для дачи и дома» стверджує, що цибуля та часник реагують на «нашатирне» підживлення миттєво.

Його застосовують у такому дозуванні (при використанні 10-відсоткового нашатирного спирту):

При гострій нестачі азоту, коли перо вже пожовкло: 45−50 мл на 10 л. Грядки поливають 3−4 рази за сезон, але не частіше ніж один раз на тиждень.

Як основне підживлення для отримання більших головок: 15−20 мл на 10 л. Повторюють тричі з перервами у 10−12 днів, чергуючи кореневі підживлення (під корінь) із позакореневими (по листу).

При вирощуванні на перо: 5 мл на 10 л. Ретельно обприскують рослини з періодичністю раз на 10 днів. Перший раз підживлюють тоді, коли пір'я витягнеться до 10 см: витрата розчину — 5 л на квадратний метр.

Нашатирний спирт використовують і для боротьби з морквяною мухою, а також з попелицею на огірках.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook