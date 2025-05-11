Зеленський заявив Трампу, що готовий до прямих перемовин із путіним

Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню у війні між росією та Україною. Президент США погрожував запровадити нові санкції проти сторони, яка відмовиться погодитися на припинення вогню. путін відкинув цю пропозицію, натомість запропонував поновити так звані Стамбульські переговори. Україна ж дала свою згоду. Щобільше, лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі відвідали Київ 9 травня та зустрілися із Зеленським, щоб обговорити план припинення вогню.

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Відомо, що Зеленський та лідери кількох країн НАТО розмовляли з президентом Трампом і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню, яке починається з понеділка, заявив міністр закордонних справ України.

«Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, — сказав Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. — Якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, міцне припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів».

Два джерела, обізнані з 15-хвилинною розмовою, повідомили, що Зеленський та європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією, пише axios.com.

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Вони наголосили Трампу, що якщо путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти росії, повідомили джерела.

«Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з росією», — сказало одне джерело.

Раніше експерт-міжнародник Максим Несвітайлов назвав дві причини, чому Україні не треба погоджуватися на пропозицію путіна про поновлення стамбульських домовленостей.

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Фото: president.gov.ua

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