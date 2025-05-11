США і Європа завершують роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню: що про це відомо

Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні. В разі відмови росії вони спільно запровадять проти неї нові санкції, повідомило французьке дипломатичне джерело виданню Reuters.

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Україна висловила готовність прийняти пропозицію США. росія в односторонньому порядку оголосила триденне перемир'я з 8 по 10 травня, яке виявилося фейком.

«Ми ще не маємо остаточного проєкту, але сподіваємося, що зараз знаходимося в точці зближення, — заявило дипломатичне джерело на умовах анонімності. — Що може статися в найближчі години й дні, так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на окремих ділянках, що все ще обговорюється».

Франція, Великобританія і Німеччина в останні тижні прагнули до тіснішої координації з Вашингтоном.

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Джерело повідомило, що досі тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, хоча в разі відмови проти москви будуть введені нові американські та європейські санкції.

Тим часом стало відомо, що путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня. Натомість він хоче відновити вигідні для рф так звані стамбульські домовленості.

Фото: president.gov.ua

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