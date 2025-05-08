Одностороння заява російського президента путіна про тимчасове припинення вогню з 8 по 11 травня виявилася фікцією — військові росії, як і раніше, ведуть наступальні дії та завдають ударів по території України.

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«Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію щодо ситуації на лінії фронту. Як і очікувалося, „парадне припинення вогню“ путіна виявилося фарсом. Згідно з нашими військовими даними, незважаючи на заяви путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З півночі до полудня росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та провела 63 штурмові операції, 23 з яких все ще тривають; 586 атак на позиції наших військ, 464 з яких із застосуванням тяжкого озброєння; 176 ударів FPV-безпілотників; і 10 авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб», — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Україна «реагує на всі атаки» і «ділиться інформацією про порушення росією режиму припинення вогню з партнерами».

«Ми не дозволимо путіну обдурити когось, коли він навіть не тримає свого слова», — зазначив Андрій Сибіга і в черговий раз повторив, що наша країна, як і раніше, готова до «повного припинення вогню терміном як мінімум на 30 днів», а також до «заходів зміцнення довіри, які дозволять почати мирні перемовини та відкрити шлях до справедливого та стійкого миру».

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Нагадаємо, що до 9 травня в столиці росії москві мають зібратися лідери декількох країн, у тому числі й європейських. У гості до путіна на День перемоги зібралися керівники Угорщини, Словаччини та Сербії. Тим часом керівництво країн Балтії та Польщі вирішило закрити повітряний простір для їхніх літаків.

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах

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