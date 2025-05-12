Порушив протокол: посланець Трампа на зустрічах з путіним користувався послугами кремлівського перекладача

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа порушив давній протокол, не користуючись послугами власного перекладача під час трьох зустрічей на високому рівні з путіним, натомість поклавшись на перекладачів з кремля, повідомили NBC News американський чиновник і двоє західних посадовців, обізнаних з перебігом цих переговорів.

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Стів Віткофф, якому доручено вести переговори про припинення війни в Україні, зустрічався з путіним у москві 11 лютого та 13 березня й в Санкт-Петербурзі 11 квітня та «використовував їхніх перекладачів», сказав один із західних чиновників.

«Якщо вони розмовляють один з одним російською мовою, він не розуміє, що вони говорять», — додав чиновник, маючи на увазі путіна й перекладачів.

Віткофф не знає російської. Користуючись послугами кремлівських перекладачів, він ризикував пропустити деякі нюанси в повідомленнях путіна і не зміг би самостійно перевірити те, що йому говорили, кажуть двоє колишніх американських послів.

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Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, заявила, що Віткофф «дотримується всіх протоколів безпеки в координації з Державним департаментом».

Російський лідер, який, як відомо, трохи володіє англійською мовою, спілкується через перекладача під час переговорів і на офіційних зустрічах. На зустрічі з Віткоффом 25 квітня його оточували спеціальний радник Юрій Ушаков, який був послом росії у США з 1998-го по 2008 рік, і Кирило Дмитрієв, спеціальний посланець з питань інвестицій та економічного співробітництва. До команди путіна приєднався перекладач.

На короткому відеозаписі зустрічі, опублікованому кремлем, видно, як усміхнений Стів Віткофф сам заходить до кімнати, перш ніж потиснути руку путіну, який також широко всміхається. Віткоффа, схоже, не супроводжують жодні радники чи експерти, які зазвичай підтримують американських посадовців, що ведуть делікатні та складні переговори.

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Коли жінка приєдналася до Віткоффа з його боку столу, він вказав на неї та спитав: «Перекладачка? З посольства? Гаразд».

Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, і команда Віткоффа не змогли ідентифікувати жінку, коли NBC News звернулася до них із відповідним запитом.

Майкл Макфол, колишній посол США в росії, сказав, що використання перекладача кремля було «дуже поганою ідеєю», яка поставила Віткоффа «в дуже невигідне становище».

«Я розмовляю російською та слухав перекладачів кремля й перекладачів США на одній і тій же зустрічі, і мова ніколи не буває однаковою», — сказав Макфол.

Присутність американського перекладача також забезпечує точніший письмовий звіт про зустріч для решти членів уряду, відомий як меморандум про розмову.

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Також дивує те, як Стів Віткофф працює з секретною інформацією, оскільки він відіграє ключову роль у врегулюванні не лише війни в Україні, але й конфлікту в Газі та ядерної угоди з Іраном.

Літак Стіва Віткоффа, яким він прибуває на зустрічі до росії, не обладнаний захищеною системою урядового зв'язку. Про це говорять двоє західних посадовців, у тому числі один з тих, якого раніше цитували у цій статті. Однак, за словами чиновників, він робив конфіденційні дзвінки з посольства США перед посадкою на літак і має захищений мобільний телефон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що спецпосланець Трампа виправдався за особисті зустрічі з путіним та спростував критику.

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