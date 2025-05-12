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Скандалістка Ембер Херд стала багатодітною матір'ю
11 травня в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, відзначали День матері. Так, зірки шоубізу показували фотографії своїх мам та адресували їм теплі слова.
А ексдружина відомого актора Джонні Деппа Ембер Херд (пара розлучалася зі скандалами та судом) цього дня сама стала мамою.
На своїй сторінці в соцмережах вона опублікувала фото, на якому видно її ноги, а також ніжки двох новонароджених.
«День матері 2025 стане для мене незабутнім. Цього року я в захваті від того, що святкую поповнення сім'ї, яку я намагалася будувати роками. Сьогодні я офіційно повідомляю новину про те, що я вітала близнюків у банді Хердів», — пише Ембер.
Новонароджену дочку вона назвала Агнес, а сина — Оушеном. Вони, як зізнається актрисаа, «тримають її руки та серце зайнятими».
Ембер має чотирирічну доньку Унаг, народження якої «змінило назавжди» світ актриси.
«Я думала, що не зможу вибухнути від більшої радості. Ну, тепер я вибухаю втричі більше!» — зізналася вона після других пологів.
Нагадаємо, що скандальне розлучення Ембер і Джонні тривало кілька років. Пару років тому суд визнав інформацію щодо домашнього насильства, яку актриса поширювала про свого чоловіка, неправдивою, і зобов'язав її виплатити Деппу мільйон доларів.
Фото зі сторінки Ембер Херд29
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