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Наснився сон: сенсаційні заяви Шакіри про сингл двадцятирічної давності

21:32 12 травня 2025
Шакіра. Фото Getty Images

Шакіра, яка вразила відвертістю, зробила сенсаційні заяви про історію свого 20-річного синглу Hips Don't Lie. Шакіра зізналася, що їй довелося боротися за те, щоб відомий сингл пізніше був доданий до її альбому 2005 року Oral Fixation, Vol. 2, що здавалося ризикованим, але, як пізніше виявилося, правильним кроком.

Володарка премії «Греммі» розповіла, що її альбом вже був у продажу, коли їй спала на думку ідея співпраці зі співаком Вайклефом Жаном.

Найцікавіше те, що їй наснився сон про Вайклефа. Наступного дня її менеджер зателефонував їй, щоб повідомити шокуючу новину про те, що артист хоче з нею працювати, пише The News.

Це був сюрреалістичний досвід для Шакіри. Вона вірила у пісню і тому боролася за те, щоб альбом відкликали та перевипустили з цією піснею.

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Раніше повідомлялося, що Шакіра підтримала бізнес свого дев’ятирічного сина Саша.

Фото Getty Images

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