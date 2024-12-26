Бізнесмен у дев’ять років: Шакіра підтримала свого сина Саша

Фактом є те, що сучасна молодь живе у світі, який заохочує її ставати підприємцями. Один з таких прикладів — дев’ятирічний Саша, син Шакіри та Жерара Піке, який презентував власний бізнес. Це сталося після участі хлопчика в різдвяному ярмарку, організованому Міс Нікарагуа 2018 Адріаною Паніагуа, який дозволив кільком дітям представити власні бренди та запустити власні бізнес-ідеї, пише Marca.

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Син Шакіри представив власний чоловічий ювелірний бренд під назвою «Bad Boys», який включає речі, повністю розроблені ним, починаючи від намист, браслетів і закінчуючи світшотами та іншими аксесуарами. На ярмарку було представлено кілька фотографій цього запуску, і діти приміряли речі, а Саша стежив за ними, але він був не один, оскільки його супроводжувала мати, яка також використовувала свою славу та харизму, щоб підходити до потенційних покупців, пропонувати вироби своїх дітей.

Після болісного розставання Шакіри та Жерара Піке співачка з дітьми переїхала з Барселони до Маямі. Однак обидва батьки дуже уважні до розвитку своїх дітей.

Саша присвятив себе підприємництву, а його брат Мілан — музиці, і вже є барабанщиком у групі, яка дебютувала на початку цього року.

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Раніше повідомлялося, що Шакіра страшенно розлютила своїх фанатів.

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