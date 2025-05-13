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300 гривень надбавки до пенсії на місяць до 70 років: хто може отримати надбавку до пенсії, не прив’язану до цього віку
У червні працюючі українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії, якщо з моменту призначення (перерахунку) минуло 24 місяці. Водночас надбавку до пенсії в 300 гривень можуть отримати українці, які вийшли на заслужений відпочинок, навіть якщо їм ще не виповнилося 70 років.
Про це повідомляє «Судово-юридична газета в Україні», з посиланням на Пенсійний фонд. Так, громадяни, які мають статус «Почесний донор України» та перебувають на пенсії, можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 10% від актуального прожиткового мінімуму.
Оскільки встановлений з 2025 року прожитковий мінімум становить 2 920 грн, то сума надбавки для почесних донорів становить 292 грн на місяць. У разі зміни прожиткового мінімуму розмір доплати буде переглянуто.
Щоб оформити додаткову виплату, слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та подати:
- заяву на призначення надбавки;
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- документ, що підтверджує статус почесного донора (України або СРСР).
Почесним донором України стає той, хто безоплатно здійснив 40 донацій крові або здав 60 доз плазми в межах максимально допустимої норми.
Ті ж, хто не є «Почесним донором», може також розраховувати на грошову допомогу у 25% від стипендії для учнів внз і професійно-технічних закладів, 25% від грошового забезпечення на 6 місяців — курсанти і солдати строкової служби та інше.
Тим часом «Ощадбанк» анулює частину пенсійних карток, які були протерміновані до певної дати або за ними давно не проводилося жодних дій.236
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