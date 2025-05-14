Переговори в Туреччині: чи долучиться Трамп до зустрічі між представниками України та росії?

В Туреччині 15 квітня очікуються важливі дипломатичні переговори між Україною та росією, на які прибудуть представники адміністрації Дональда Трампа. Водночас залишається невизначеним питання про особисту участь президента США. Як повідомляє CNN з посиланням на чинвників Білого дому, це залежатиме від того, чи прилетить до Стамбула володимир путін.

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Переговори заплановані на четвер, 15 травня, однак їхній формат поки що залишається невизначеним. «Зараз усе дуже динамічно, — заявив представник адміністрації США. — Мало хто знає, яким буде цей день».

Напередодні Трамп заявив, що розглядає можливість долучитися до перемовин, якщо його присутність сприятиме позитивному результату. «Я думаю, що ця зустріч між Україною та росією може принести добрі результати, — сказав Трамп. — Я навіть думав про те, щоб особисто прилетіти».

Представники американського уряду зазначають, що сама можливість участі Дональда Трампа створює додатковий тиск на путіна. Володимир Зеленський уже підтвердив, що прилетить до Туреччини на переговори, ініціатором яких спершу був путін, а потім—Трамп.

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До Стамбула на зустріч прибудуть спецпосланець США з питань України Кіт Келлог та представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Високопосадовці мають намір обговорити подальші кроки щодо деескалації конфлікту.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон вважає, що путін ризикує «переграти» з президентом Трампом на переговорах щодо України.

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