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- 18:33 путін ризикує переграти з Трампом на переговорах щодо України, — Болтон
путін ризикує переграти з Трампом на переговорах щодо України, — Болтон
Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив під час нещодавнього інтерв'ю, що президент путін ризикує «переграти» з президентом Трампом на тлі переговорів про припинення вторгнення кремля в Україну. Болтон, затятий критик Трампа, заявив, що росія економічно страждає від санкцій, які Західна Європа і США ввели через війну, але стверджує, що путін все ще перебуває в «дуже сильній» політичній позиції, пише Тhe Нill.
«Але в міру того, як ця війна затягується, я думаю, що його позиція слабшає. Справжнє питання полягає в тому, чи відбудеться це між зусиллями Сполучених Штатів і зусиллями Європи, спрямованими на припинення вогню між Україною і росією, — сказав Болтон — путін вже отримав багато поступок. Він хоче утримати територію, яку росія захопила в Україні, але я думаю, що в цей момент він ризикує переграти з Трампом».
Україна та її європейські союзники — Франція, Німеччина, Великобританія та Польща — посилили тиск на росію, щоб змусити її погодитися на 30-денне припинення вогню, яке має розпочатися вже цього тижня.
Незрозуміло, які саме вимоги висуває росія, але Джон Болтон стверджує, що путін повинен погодитися на припинення вогню, що дасть змогу поповнити його збройні сили.
«Ми отримали кілька цікавих коментарів, як від Трампа, так і від Джей Ді Венса, які говорять, що росіяни просять занадто багато. Не зовсім зрозуміло, що саме вони мають на увазі, але путін перебуває в одній з найкращих позицій, в якій він коли-небудь буде, і я вже деякий час задаюся питанням, чому він не користується перевагами припинення вогню, — сказав Болтон. — Росіянам це дуже потрібно, щоб мати шанс відновити свою армію».
Раніше повідомлялося, що США, які прагнуть врятувати росію, хочуть повернути російський газ до Європи.173
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