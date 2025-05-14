Пенсійний фонд не зарахував до стажу частину трудового періоду: у чому може бути причина

В Украаїні щорічно змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на заслуженний відпочинок за віком. Так, для того, аби вийти на пенсію в 60 років, людина має набути щонайменше 32 роки страхового стажу (роком раніше — 31 рік), у 63 роки — за наявності страхового стажу не менше як 22 років чи у 65 років, якщо вона напрацювала лише 15 років.

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Втім, трапляється так, що Пенсійний фонд не зараховує до страхового стажу періоди, на які розраховував пенсіонер. А буває й так, що людині, яка вже давно вийшла на заслужений відпочинок, через недостатній стаж відмовляють у надбавкаха. Про те, звідки може з'явитися брак стажу, розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін, пише «На пенсії».

Він відрегував на лист 88-річного пенсіонера з Тернопільщини, який звернувся до редакції з листом наступного змісту: «Загалом я відпрацював 44 роки, але 13 років моєї праці зникло і до стажу не зараховано. Офіційно маю 31 рік стажу. Коли я йшов на пенсію у 1998 році, то достатньо було мати 25 років стажу. Як вийшло, що тепер у мене вимагають 35 років?»

Експерт нагадав, що мінімальна пенсія за віком гарантувалася за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років — у жінок. Йшлося про людей, які пішли на пенсію до 1 жовтня 2011 року. Згодом умови вихода на заслужений відпочинок стали жорсткішими.

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А останнім часом, як зазначає Сергій Коробкін, Кабмін запровадив додаткові пенсійні гарантії для осіб, які мають щонайменше 35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно). Тобто більше стажу — більше додаткових виплат.

Стосовно запитання пенсіонера з Тернопільщини, то експерт, детально не знайомий з матеріалами його пенсійної справи, зробив кілька припущень щодо «зникнення 13 років стажу».

По-перше, якщо йдеться про роботу після 2004 року, то стаж могли не зарахувати через несплату страхових внесків.

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По-друге, якщо йдеться про роботу до 2004 року, то це можливо через неточності у трудовій книжці або, наприклад, невиконання норм трудоднів у колгоспі.

«Такий стаж можна підтвердити довідкою з місця роботи чи архівними документами. У крайньому випадку стаж до 2004 року можна підтвердити навіть свідченнями. Це якщо жодні документи не збереглися. Тоді треба мати не менше двох свідків, які мали б документи про свою роботу разом із вами», — додав Сергій Коробкін.

Нагадаємо, що громадяни, яки досягли 65-річного віку, але так і не змогли набути страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, можуть розраховувати лише на вікову соціальну пенсію. Розмір цієї виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність і середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Цього року виплата не може перевищувати 3 028 гривень.

Фото з Вікіпедії

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