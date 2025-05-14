Мінімальна зарплата майже 11 тисяч гривень уже з 1 липня: у Раді зареєстрували законопроєкт

У той час як середня зарплата по Україні, як стверджує Пенсійний фонд України, становить трохи менше 20 тисяч гривень, її мінімальний розмір — лише 8 000 гривень. У парламенті було зареєстровано законопроєкт, який пропонує збільшити розмір останньої вже з 1 липня до 10 800 гривень.

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Про це йдеться у проєкті закону № 13164−1, текст якого опубліковано на сайті Верховної Ради. Також ініціатори законодавчих змін аргументують своє бажання.

Як йдеться в пояснювальній записці, законодавство передбачає, що розмір мінімальної зарплати має бути не меншим від фактичного прожиткового мінімуму. Насправді за прожиткового мінімуму 10 800 гривень на березень 2025 року мінімальна зарплата 8 000 гривень становить лише 74,1% від його розміру, а в умовах інфляції може ще більше знизитися.

Як результат, автори законопроєкту пропонують поетапно підвищити мінімальну зарплату з 1 липня 2025 року до 10 800 гривень, а у разі зростання прожиткового мінімуму до кінця року підкоригувати й розмір мінімальної зарплати.

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На думку ініціаторів законодавчого документа, ухвалення закону вимагатиме додаткових витрат у розмірі близько 2,5 млрд грн щомісяця, починаючи з 1 липня. Іншими словами, ця сума може становити близько 15 млрд грн до кінця 2025 року. Втім, малоймовірно, що подібну ініціативу буде підтримано іншими народними депутатами, тим більше, що базовий законопроект № 13164 передбачає просто вдосконалення порядку призначення персональних пенсій за заслуги перед Україною і не несе додаткових витрат.

Тим часом на ринку праці поступово зростає середня зарплата й роботодавці, які шукають працівників, готові платити в середньому близько 24 500 гривень.

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