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За квітень українці отримали субсидію на оплату комуналки у меншому розмірі: у ПФУ пояснили, чому так
Після закінчення опалювального сезону Кабінет міністрів України змінив правила призначення субсидії на оплату комунальних послуг для переселенців. Але як з'ясувалося вже в травні, розмір виплаченої субсидії виявився значно нижчим ніж у квітні.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, відповідаючи на запитання одержувачів субсидії. Те, що трапилося, у фонді пояснили вимогами чинного законодавства.
Так, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
- на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.
Водночас житлова субсидія за жовтень і квітень розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня включно.
«Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачено у травні, змінився порівняно з розміром, виплаченим у квітні (за березень). Житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу/електричної енергії для опалення) за квітень розрахували з використанням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону — з 1 по 15 квітня включно», — ідеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Ця вимога регулюється пунктом 70 Положення «Про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
Тобто, оскільки в березні опалення тривало весь 31 день, а у квітні всього 15, розмір субсидії за минулий місяць і виявився меншим.
Тим часом в Україні з'явився новий сервіс для споживачів газу.40
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