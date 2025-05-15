За квітень українці отримали субсидію на оплату комуналки у меншому розмірі: у ПФУ пояснили, чому так

Після закінчення опалювального сезону Кабінет міністрів України змінив правила призначення субсидії на оплату комунальних послуг для переселенців. Але як з'ясувалося вже в травні, розмір виплаченої субсидії виявився значно нижчим ніж у квітні.

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Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, відповідаючи на запитання одержувачів субсидії. Те, що трапилося, у фонді пояснили вимогами чинного законодавства.

Так, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Водночас житлова субсидія за жовтень і квітень розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня включно.

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«Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачено у травні, змінився порівняно з розміром, виплаченим у квітні (за березень). Житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу/електричної енергії для опалення) за квітень розрахували з використанням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону — з 1 по 15 квітня включно», — ідеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Ця вимога регулюється пунктом 70 Положення «Про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, побутового палива».

Тобто, оскільки в березні опалення тривало весь 31 день, а у квітні всього 15, розмір субсидії за минулий місяць і виявився меншим.

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