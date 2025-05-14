Юнаки та дівчата навчаються життєво важливим речам: мер Кам’янського Білоусов про «Захист України»

Через виклики, які повстали перед нашою країною, у школах оновили предмет «Захист України». Його мета — сформувати у підростаючого покоління оборонну свідомість й осмислений підхід до важливості цього захисту. У новій програмі «Захисту України» — 10 модулів. Вони охоплюють, зокрема, теми домедичної допомоги з елементами тактичної медицини; військові технології; зв’язок на полі бою; базові знання топографії і тактики. У прифронтовому Кам’янському цьому приділяють чималу увагу. Про це «ФАКТАМ» розповів мер міста Андрій Білоусов.

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- Сьогодні відвідав навчальні збори з предмету «Захист України» Побачив злагоджену командну роботу — юнаки та дівчата навчаються життєво важливим речам: тактичній медицині, стрілецькій підготовці, діям в екстремальних умовах, роботі з небезпечними предметами тощо, — сказав Андрій Білоусов.

За його словами, для учнів зробили та облаштували спеціальну полігонну локацію.

- Заняття проходять у максимально реалістичних умовах під керівництвом досвідчених викладачів та кадрових військових, — пояснив Білоусов.

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Міський голова наголосив, що цього навчального року у Кам’янському створили спеціалізовані осередки, де предмет «Захист України» викладається в оновленому, практично орієнтованому форматі, відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки.

- Одними з перших в області запровадили таку модель, і сьогодні маємо найбільші осередки в регіоні, — додав Білоусов.

«Заняття проходять у максимально реалістичних умовах під керівництвом досвідчених викладачів та кадрових військових», - сказав мер Білоусов

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За його словами, завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету, навчальні простори повністю оснащені всім необхідним: сучасними лазертаг-комплектами, тренажерами для серцево-легеневої реанімації, макетами мін, засобами індивідуального захисту, турнікетами, аптечками бойового медика тощо.

Місто також взяло на себе ремонти приміщень, аби забезпечити дітям безпечні, комфортні та сучасні умови для навчання.

- Протягом навчального року учні 10−11 класів опановують навчальні модулі, які формують вміння діяти у складних ситуаціях, проявляти ініціативу, підтримувати один одного та зберігати емоційну стійкість. Програма реалізується планово, відповідно до освітніх вимог і потреб нашого часу, — додав Білоусов.

Раніше мер Білоусов розповідав про конкурс профмайстерності до дня медсестри — унікальному заході не тільки для Кам’янського, але й для країни.

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