Це унікальний захід не тільки для нашого міста, але й для країни, — мер Білоусов про конкурс профмайстерності до дня медсестри

Щорічно 12 травня у світі відзначають міжнародний день медичної сестри та медбрата. Ця професія в умовах вторгнення рф без перебільшення набула стратегічного значення. Так, у прифронтовому Кам’янському на основній сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся перший в місті конкурс професійної майстерності «Кращій за фахом — 2025», присвячений Міжнародному дню медичних сестер, Міжнародному дню акушерки та Дню матері. Про це «ФАКТАМ» розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

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«Це унікальний захід не тільки для нашого міста, але й для країни. Він об’єднав медичних сестер, акушерок, фельдшерів лікувальних закладів нашого міста та студентів медичного коледжу», — сказав Білоусов.

Він зазначив, що учасники конкурсу змагалися у знаннях теорії та практики фельдшерської, сестринської і акушерської справи, демонстрували свої вміння, злагодженість, професійність.

«Виконували практичні завдання, орієнтовані на реальні ситуації, — як надати першу допомогу, як діяти в екстрених умовах, як врятувати життя. Одночасно — вчилися одне в одного, переймали досвід, відкривали для себе нові методики й підходи», — додав Білоусов.

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Мер міста наголосив, що ця професія набула особливого значення, бо коли країна живе в умовах повномасштабної війни.

«І саме медики рятують життя наших захисників, лікують поранених і допомагають тим, хто постраждав від ворожих обстрілів», — сказав Білоусов.

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Міський голова привітав учасників конкурсу, та від імені всієї громади подякував за працю та вірність покликанню. Також міська влада у якості заохочення вручила подарункові сертифікати від громадської організації «Бджола».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на початку 2024 року у Кам’янському запрацював потужний «Волонтерський центр», який об’єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців.

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