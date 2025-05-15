Більше ніякого «рок-н-роллу» від машинки не побачите: як змусити пралку стояти нерухомо на місці

Навіть у господинь, які слідують всім рекомендаціям щодо догляду за побутовою технікою, можуть траплятися ситуації, коли через кілька років експлуатації пральна машинка починає «скакати», ніби «танцює рок-н-рол». При цьому шланги вилітають з кріплень, а сусіди знизу стукають по батареї з вимогами «припинити це неподобство».



Втім, навіть за таких ситуацій є кілька виходів для того, щоб змусити пралку виконувати вашу волю й не перетворювати квартиру на полігон для випробувань, вважає майстер Чамінг Білл.



Перша порада «красунчика» — амортизатори з хитрістю. Звичайно, потрібно купити гумові підставки під ніжки. Але іноді це мало що дає: машинка «крокує» по квартирі, залишаючи на плитці сліди.

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Після цього приходить радикальне рішення: прикрутити підставки до підлоги. Просвердлили, вставили дюбелі, закріпили шурупами — виглядає надійно, але не панацея. Та й стукіт від металевого кріплення по корпусу буде допікати мешканцям квартири.

Ще одним рішенням буде лайфхак з лінолеумом. Потрібно вирізати зі старого лінолеуму щільні кружки, які потім підкласти під гумові прокладки. Виходить пружний «бутерброд», який відмінно гасить вібрації. Машина перестає скакати та гуде собі спокійно.

При цьому Білл радить раз на пів року перевіряти кріплення. Переконайтеся, що під прокладками не накопичується волога — вона здатна зіпсувати і підлогу, і стійкість.

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«Якщо все зробити правильно, прання більше не влаштовуватиме „концерти“ на віджимі. Тільки тихо попрацює і замовчить — як швейцарський годинник», — радить майстер.

Водночас один з друзів Білла розповідає, що у його батьків була схожа ситуація зі старою пральною машинкою.

Не допомагали намагання підкладати під ніжки пралки шматки лінолеуму, додаткові килимки та картон, і навіть спеціальні антивібраційні підставки — техніка продовжувала скакати. Тоді один з сусідів дав просту пораду: поставити за машинку порожню пластикову пляшку об'ємом не менш як п'ять літрів.

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Спочатку ідея здалася дивною, але після встановлення пляшки між стіною та пральною машиною вібрації значно знизилися. Порожня пляшка діє як амортизатор, пружинить і не дозволяє машині зміщуватися та битися об стіну. Завдяки цьому зменшується шум, знижується ризик пошкодження шлангів та з'єднань, а сама техніка працює стабільніше.

«Машинка перестала стрибати, що позитивно позначається на її довговічності та знижує ймовірність протікання. Крім того, зменшився шум, що особливо важливо для тих, хто пере у нічний час», — розповів задоволений родич майстра.

У чомусь схожий експеримент демонструє наступне відео.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще один незвичний лайфхак: класти у машинку при пранні виделку.

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