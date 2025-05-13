Збираєтесь прати одяг? Тоді шукайте виделку (несподіваний лайф-хак для господинь)

Багато господинь знають, що для більш ефективного прання іноді можна дозволити собі прати речі за допомогою соди або додаючи до них лід.

Про ще один, досить незвичний метод прання розповіла експертка Мелісса Мейкер.

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За її словами, іноді найбільш досконалій пралці потрібна допомога за допомогою звичайного столового прибору — виделки. Розмістивши виделку всередині пралки, можна зашкодити заплутуванню речей, а також пошкодженню тканини, з яких вони виготовлені.

«Виделка не стає чарівним предметом — вона просто ефективно запобігає хаосу всередині барабана пральної машини», пояснює експертка.

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При цьому Мелісса додає, що цей простий метод довгі роки застосовували професійні прачки, але сучасні виробники побутової техніки вважають за краще не згадувати про нього.

Головна функція виделки — захист блискавок та металевих деталей одягу. Коли ви перете куртку із незачиненою блискавкою, її зубці можуть подряпати барабан та пошкодити інші речі. Рішення просте: візьміть звичайну виделку, застебніть з її допомогою стебніть блискавку і просмикніть зубці виделки через отвір у бігунці. Металева частина виделки не дасть блискавки відкритися, а ручка надійно зафіксує її положення.

Переваги використання виделки під час прання

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Виявляється, цей метод активно використовується навіть у професійних хімчистках для збереження дорогої фурнітури. За даними дослідження LG Electronics, близько 30% поломок барабана відбуваються саме через удари незакріплених блискавок.

Крім того, якщо покласти вилку в барабан разом з білизною, її жорсткі зубці розіб'ють вир води, який формується при обертанні. В результаті білизна не зіб'ється в грудку, а поступово промивається. Особливо це важливо при пранні тонких тканин, таких як шовк або мереживо.

Але чому саме виделка, а не спеціальні кулі для прання? Металеві кулі створюють багато шуму та можуть пошкодити барабан. Виделка ж компактна, працює безшумно і завжди знаходиться під рукою. За даними дослідження Consumer Reports, 85% людей, які спробували цей метод, відмовилися від пластикових аксесуарів на користь звичайної виделки.

Важливі нюанси використання

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При використанні вилки для прання є кілька важливих моментів. Не використовуйте вилки з гострими зубцями або деформовані, вони можуть порвати тканину. Для великих блискавок, наприклад, на пуховиках, краще взяти дві вилки та закріпити їх з різних боків. До того ж не варто прати виделку разом із посудом — вона може подряпати каструлі.

Навіщо всі ці клопоти?

Середня вартість ремонту барабана — задоволення не з дешевих. Виделка допомагає продовжити термін служби як пральної машини, так і ваших речей.

До того ж виделка допомагає боротися зі статичною електрикою. Якщо після прання потерти зубцями виделки по синтетичному одягу, статична електрика зникне завдяки мікророзрядам, які нейтралізують заряд.

Однак варто пам'ятати: не варто використовувати виделку виделку під час прання вовни або кашеміру — жорсткий контакт може пошкодити ніжні волокна. Для делікатних тканин краще загорнути виделку в носок або покласти в спеціальний пральний мішок.

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