Чому затримують пенсію та куди звертатися

Базова соціальна допомога, яка повинна поліпшити матеріальний стан українців з дуже низькими доходами, почне надходити тільки з липня.

Водночас багато громадян скаржаться на те, що своєчасно не надходить навіть не дуже велика пенсія, на яку вони розраховували, пишуть «Факти».

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І таких звертань, певно, стає все більше, тому відповідь на це питання вирішили дати на сайті ПФУ.



Зокрема, в установі радять, перш за все, з’ясувати в органах Пенсійного фонду України: чи проводилось нарахування пенсії у виплатному періоді? Для цього потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру особисто або через вебпортал електронних послуг за адресою: https://portal.pfu.gov.ua, або зателефонувати на «гарячу лінію» Головного управління Пенсійного фонду у вашій області.

Відповідно до ст. 49 Закону України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за рішенням органів Пенсійного фонду України виплата пенсії може припинятись:

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- у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

- у разі смерті пенсіонера.

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«Якщо з’ясовано, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки», — йдеться у повідомленні.

Разом з цим, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України і виплата припиняється.

«Для поновлення отримання пенсії одержувачу необхідно пройти процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України — фізично або за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку», — радять у ПФУ.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів отримає доплату до пенсії одразу за кілька місяців.

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