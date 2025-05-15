Forbes визнав найкращими роботодавцями України Intellias, Vodafone, Headway та «Філіп Морріс»

Цього року серед 50 найкращих роботодавців України — десять IТ-компаній, шість мереж супермаркетів, п’ять аграрних і шість фармацевтичних компаній, а також п’ять банків. Крім того, до переліку найкращих увійшли оператори мобільного зв’язку та міжнародні компанії.

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Такими є результати 5-го щорічного рейтингу роботодавців України, який було проведено журналом Forbes Ukraine.

Перша п’ятірка найкращих роботодавців України цього року виглядає так: IТ-компанії Intellias, Headway та appflame, один з лідерів тютюнового ринку «Філіп Морріс Україна», а також оператор мобільного зв’язку Vodafone.

Рейтинг базується на опитуванні співробітників компаній. Цього року Forbes Ukraine спільно з Robota.ua опитав майже 48 000 працівників з більш як 270 компаній.

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Показово, що цього року рейтинг 50 найкращих роботодавців обновився майже наполовину — лише 27 цьогорічних учасників були в ньому й минулого року. Водночас серед лідерів, як і минулого року, продовжують залишатися Intellias, Headway та «Філіп Морріс Україна», а також оператори мобільного зв’язку Vodafone i «Київстар», міжнародні компанії — зокрема, Carlsberg Ukraine.

Загалом роботодавців оцінювали по кількох категоріях — бренд, зарплата, умови праці, соціальний пакет, підтримка у війні, відчуття захисту, можливості для розвитку, відкритість та рівність.

Цього року рейтинг також визначив лідерів по окремих категоріях. Наприклад, у сфері підтримки захисників і захисниць України переміг «Інтерпайп». Найкращий соціальний пакет для співробітників виявився у «Філіп Морріс Україна». А найсильніший прогрес за рік показав Vodafone, який порівняно з минулим роком піднявся відразу на 29 сходинок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про найкращих керівників року за версією ЗМІ.

Фото Pixabay

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