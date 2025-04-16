ТОП-5 керівників року за версією ЗМІ: хто стоїть за успіхом Біосфери, Метінвесту, ДТЕК, Філіп Морріс і ПУМБ

І під час війни український бізнес продовжує розвиватися і допомагати фронту. Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та портал delo.ua оголосив рейтинг найкращих керівників українських компаній.

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Серед топ-5 найкращих СЕО — Андрій Здесенко, засновник та СЕО Біосфери, Юрій Риженков, генеральний директор Метінвест Холдинг, Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, Максим Барабаш, генеральний директор Філіп Морріс Україна, Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Серед переможців у15-ти спеціальних номінаціях — керівники таких компаній, як ДТЕК, Метінвест, Філіп Морріс Україна, МХП, ТАС-Агро, NOVUS, АТБ та інші.

Максим Барабаш, генеральний директор Філіп Морріс Україна, отримав відзнаку у номінації «Відповідальний інвестор», Борис Марков, гендиректор корпорації «АТБ» — у номінації «Лідер підтримки українського виробника», Альона Банніцина, СЕО L'Oréal Україна, — у номінації «Лідер індустрії краси» та ін.

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Визначення переможців проходило у два етапи. На першому етапі шляхом онлайн голосування було визначено перші 50 керівників, які мали найбільший показник впізнаваності.

На другому етапі експертне журі оцінювало керівників компаній за такими критеріями, як cтаж на керівних посадах у галузі; навички антикризового менеджменту; використання новацій під час роботи; лідерський потенціал; компетенція щодо управління змінами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як жінкам-підприємицям отримати грант 150 тисяч гривень на розвиток бізнесу.



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