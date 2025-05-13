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Фантастично смачний травневий салат: готується дуже швидко
Травневі салати особливі завдяки весняній зелені. Вона неймовірно соковита та запашна. А ще її сміливо можна назвати довгоочікуваною, хоча сьогодні і кріп, і петрушку, й руколу, й базилік можна купити в супермаркетах практично будь-якої пори року.
Рецептом смачного травневого салату поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Її рецепти завжди перевірені — і це дуже важливо. Адже ніхто не хоче зіпсувати продукти й змарнувати час. Готуйте із задоволенням! Тоді їжа вийде смачною. Пригощайте рідних та близьких всілякими смаколиками. Залучайте до приготування страв дітей.
Травневий салат із дуже смачною заправкою
1 свіжий огірочок
3 варені яйця
Улюблена зелень
Для заправки
Сіль
Перець
Цукор
50 г вершків
1 столова ложка олії
1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту
Пів чайної ложки гірчиці у зернах.
Спочатку готуємо заправку, поєднавши всі інгредієнти та змішавши. Потім нарізаємо огірочок, зелень та варені яйця і заправляємо. За бажання можна додати маринований фенхель.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом салату з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвій.
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Фото Елли Іванової65
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