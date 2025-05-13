Фантастично смачний травневий салат: готується дуже швидко

Травневі салати особливі завдяки весняній зелені. Вона неймовірно соковита та запашна. А ще її сміливо можна назвати довгоочікуваною, хоча сьогодні і кріп, і петрушку, й руколу, й базилік можна купити в супермаркетах практично будь-якої пори року.

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Рецептом смачного травневого салату поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Її рецепти завжди перевірені — і це дуже важливо. Адже ніхто не хоче зіпсувати продукти й змарнувати час. Готуйте із задоволенням! Тоді їжа вийде смачною. Пригощайте рідних та близьких всілякими смаколиками. Залучайте до приготування страв дітей.

Травневий салат із дуже смачною заправкою

1 свіжий огірочок

3 варені яйця

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Улюблена зелень

Для заправки

Сіль

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Перець

Цукор

50 г вершків

1 столова ложка олії

1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту

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Пів чайної ложки гірчиці у зернах.

Спочатку готуємо заправку, поєднавши всі інгредієнти та змішавши. Потім нарізаємо огірочок, зелень та варені яйця і заправляємо. За бажання можна додати маринований фенхель.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом салату з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвій.

Фото Елли Іванової

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