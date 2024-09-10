Макадамія впереміш з насінням гарбуза й зеленою гречкою: як веганка з Полтави створює корисні смаколики

Отак наїсися чогось смачного солодкого, а потім цілий день чи ніч совість мучить. У вас теж так буває? Полтавка Оксана Лозов’ягіна, мама трьох дітей, напевне знає, як «приборкати» ці муки совісті. Ось уже сім років, як вона, її родина та прихильники здорового способу життя з багатьох куточків України ласують тортами, тістечками, батончиками, цукерками та іншими смаколиками, виготовленими без грама цукру. А також без борошна, яєць, глютену й лактози. А ще без випікання.

Їжте солодке на здоров`я!

— Не варто стримувати себе, якщо хочеться солоденького! — підбадьорює мене Оксана — тендітна білявка. — Мої десерти приносять лише користь і не додають зайвих кілограмів. Я сім років їх вживаю — й гляньте на мене!

ВІДЕО ДНЯ

У списку веганських пропозицій Оксани Лозов’ягіної — популярні чизкейки, десерти у скляночках, брауні, шоколадні мус-тарти, торти «Тирамісу», «Манго-маракуя», торти для малюків на керобі… До речі, молочний і темний шоколад вона також сама робить. Бере за основу кероб — замінник порошку какао без кофеїну, що виготовляється зі стручкових плодів вічнозеленого ріжкового дерева цератонії. Для найменшеньких клієнтів — однорічних малюків — готує бананово-карамельні чизкейки.

Веганські тістечка без борошна, яєць і випікання

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На смаколики кондитерка пускає зелену гречку, насіння льону й гарбуза, кунжуту, обчищені свіжі фініки… Окрім того, багато чого іншого цікавого і не всім зрозумілого. Як от, урбеч (паста) кеш’ю, горіхи макадамія, пекмез (сироп) з кероба…

— Сиропи кероба, цикорію, фініка — це не просто природні підсолоджувачі, а й надзвичайно корисні продукти, які мають лікувальні властивості, — пояснює пані Оксана. — А ненасичені жирні кислоти, що містяться у какао-маслі, тертому какао й натуральних оліях, позитивно впливають на стан шкіри та загальний стан організму.

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Цукерки з зеленою гречкою, фініками та арахісом

44-річна Оксана — в минулому вчителька історії та права, викладачка Полтавського коледжу управління й права. Нині — сертифікований raw веган-кондитер.

До того, що зараз є її життєвим переконанням і основним способом заробітку, жінка прийшла через… дві операції, які вплинули на її свідомість й особисті переконання.

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— Перший «дзвіночок» пролунав для мене у п’ятнадцять років, — пригадує вона. - Тоді мені видалили апендикс. Другий — у двадцять чотири, коли зробили операцію на кишківнику. Після цього я задумалася над тим, чому це зі мною сталося. Була психологічна готовність щось змінити у своєму харчуванні.

Причина ховалася саме в харчуванні, переконана Оксана. Спочатку вона відмовилася від м’яса й риби, у чому підтримав її чоловік. До речі, молодих батьків підштовхнув до цього… восьмимісячний син, який не хотів переходити на тваринну їжу. А коли вже у них було двоє дітей, Оксана почала замінювати їм магазинні солодощі на сухофрукти та горіхи. І це була не просто забаганка мами-веганки, а пошук корисної альтернативи — від магазинних солодощів у малечі з’являлися висипи на шкірі й часто боліли животики. Що й не дивно, адже вони складаються з цукру, штучних ароматизаторів, барвників, пальмової олії, підсилювачів смаків тощо.

Та невдовзі дітям це набридло. Тоді мама придумала робити їм цукерки. З тих же сухофруктів та горіхів, лише подрібнених у блендері до однорідної маси. Згодом навчилася робити пастилу — добре, що на їхній присадибній ділянці росте багато ягідних кущів і фруктових дерев.

— Якось одна моя знайома попросила мене приготувати для неї якийсь корисний смаколик, — пригадує Оксана. — На той момент у мене не було пастили, зате були чорнослив, фундук, какао-порошок, фініки, курага й мигдаль. Я все це змішала, й у мене вийшли батончики. Знайома оцінила моє старання й наступного місяця замовила ще «тих самих смачних цукерок». Нова партія виявилася ще вдалішою. У батончиків був такий яскравий, насичений і свіжий аромат, що навіть чоловік знайомої їх похвалив. І це було для мене знаком, чим я маю займатися далі в житті.

Цукерки розлітались як гарячі пиріжки

Свою унікальну продукцію широкому загалу Оксана Лозов’ягіна вперше наважилася представити сім років тому під час дводенного ярмарку-виставки крафтових виробників у Полтаві.

— Мої цукерки розліталися як гарячі пиріжки, — усміхається кондитерка. — У перший же день запаси швидко вичерпалися. Попит явно перевищував пропозицію. Тому ввечері вся сім’я терміново взялася «нарощувати обсяги». І тоді я остаточно повірила в успіх справи, якою зайнялася.

Перша виставка, в якій взяла участь Оксана

Щоб зрозуміти тонкощі справи і розвиватися далі в обраному напрямку, Оксана взяла курс навчання у шеф-кухаря з корисних десертів. Придбала потужний професійний блендер й організувала виготовлення веганських солодощів на власній кухні.

Спочатку асортимент її продукції складався всього з трьох позицій. Нині їх близько десятка.

Водночас навчилася секретів просування продажів через соціальні мережі, тож постійно змінює алгоритми реклами, шукає нові форми упаковок.

Корисний десерт на подарунок

Переваги темної кураги й фільтрованої води

Жінка розповіла про деякі особливості творіння солодкої смакоти.

Насамперед, каже, треба обрати якісні сухофрукти (курагу, родзинки). Але якісні не означає найгарніші. Головне, яким способом вони оброблені. Важливо, щоб при обробці у них зберігався максимум поживних речовин. Скажімо, темна курага набагато корисніша за яскраво-оранжеву, бо вона не «здобрена» ніякою хімією. А ще вона має неперевершений оригінальний смак.

За деякими інгредієнтами Оксана ходить на Центральний ринок у Полтаві. Там є спеціалізований магазин, в якому вона купує, зокрема, заморожені фруктові пюре без цукру. Каже, це стабільна якість, а відтак — результат. Колись пробувала зробити пюре самостійно, на жаль, воно не вдалося, бо заморські фрукти, які до нас возять, зривають зеленкуватими.

Інша справа — домашні достиглі вишні, малина, полуниця, смородина. У замороженому вигляді вони зберігаються до наступного врожаю без втрати смакових якостей.

Використовує лише рослинне молоко: кокосове, мигдалеве, фундукове, а також кокосову (аж ніяк не пальмову!) нерафіновану олію. Лише терте какао й какао-масло. З горіхів — мигдаль, фундук, фісташки, кеш’ю, макадамію. Стружку — кокосову.

Весь процес до виготовлення веганських солодощів триває аж три доби. Спочатку горіхи й зернятка замочуються у фільтрованій воді кімнатної температури (зауважте, не у спиртових напоях і не в окропі). Цей процес називається активацією. Потім їх треба відфільтрувати й просушити в сушарці при температурі не більше 45 градусів… Суміші інгредієнтів дозволяється лише злегка підігріти, до танення масел, щоб зберегти в них максимум корисних речовин.

— Ой, забарна ця справа й дорога! — кажу своїй співрозмовниці. - Яка ж тоді ціна крафтових десертів?

— На жаль, останнім часом дуже здорожчали терте какао й масло какао. Але я за якість! За насичений смак! Щодо цін, то цукерки з фундуковим чи мигдалевим праліне, трюфелі, сухофрукти в шоколаді коштують 50 гривень за штуку, кеш'ю сирочки з ягідною/абрикосовою начинкою — 115, raw тістечка — 225, raw /веган тортики (манго-маракуя, лимонно-маковий, брауні з вишнею/малиною, лохина-шоколад та інші) — від 2000 гривень за кілограм. Тортики можна замовити вагою 500 грамів.

— А як вибрати свій смак? Даєте скуштувати?

— Аякже! Щоб людина могла визначитися зі структурою торта й зі смаком, пропоную придбати raw тістечка чотирьох основних видів. На перше замовлення на цей набір діє 50-відсоткова знижка.

Солодощі про запас

— Оксано, хто ваші покупці?

— Сироїди, вегани, спортсмени, а також ті, хто хоче бути здоровим! Чимало тих, хто страждає на алергію чи цукровий діабет. Недавно, скажімо, жінка замовляла торт для чоловіка, бо в нього непереносність глютену та лактози. Донька — мамі, яка хворіє на діабет. Дівчина, котра виходила заміж, замовила на дівич-вечір подружкам лимонно-макові тістечка. Ті були задоволені й здивовані. Є естети. Вони забирають все, що є. Але зазвичай люди замовляють корисні солодощі на день народження чи на якесь свято.

— Коли ви встигаєте, якщо працюєте одна?

— Річ у тім, що веганські солодощі можна готувати про запас. У моїй морозильній камері завжди є такий запас, розфасований по контейнерах. Досить розморозити й можна споживати.

У спеціальному пакуванні солодощі прекрасно доїжджають до будь-якого куточка України. «Нова пошта» нам у допомогу. Шанувальники моєї продукції є і в Києві, і в Одесі.

— Які ваші улюблені смаколики?

— Усі люблю. А ось мої діти найчастіше просять батончики з фініків, покриті темним шоколадом.

Цукерки з фундуковим та мигдалевим праліне

…Оксані вже давно тісно на власній кухні. Її велика мрія — відкрити в Полтаві raw веган-кав'ярню зі студією й дитячою кімнатою. По-перше, це масштабування бізнесу та стабільність прибутку, відрахування податків до бюджету. По-друге, якомога більше людей зможе познайомитися зі смачною й корисною їжею, що заряджає енергією й дає відчуття легкості.

— Люди поступово відходять від харчових звичок своїх предків і приходять до здорового харчування, яке є альтернативою генномодифікованим продуктам, хлібові, цукрові, — пояснює жінка.

І вона наполегливо йде до своєї мети: закінчила курси з написання грантів, курси з масштабування та диджиталізації бізнесу.

— Завдяки навчанню у мене вже є чіткий план розширення власної справи, — розповідає жінка. — Відчуваю впевненість у власних можливостях. Але для початку налагоджую співпрацю з місцевими кондитерськими, що дозволить вивчити попит населення на мої унікальні смаколики.

Рецепт корисних цукерок від Оксани Лозов’ягіної

Обсмажте 200 г улюблених горіхів (волоські, фундук, арахіс) і подрібніть у блендері. Додайте 200 г фініків, 20 г какао-порошку (краще замінити на порошок кероба). Об’єднайте інгредієнти, сформуйте кульки чи надайте масі будь-якої іншої форми. За бажанням цукерки можна опустити у розігрітий на паровій бані шоколад.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» житомирська кондитерка Лариса Левицька розповіла про те, як створює фруктову та ягідну пастилу, а також поділилась рецептом яблучного десерту.

Фото надані Оксаною Лозов’ягіною

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